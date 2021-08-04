Визит Зеленского в США: Ермак и Кулеба провели первую встречу в Вашингтоне

Глава Офиса президента и министр иностранных дел в Соединенных Штатах готовят встречу глав Украины и Белого дома

Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба встретились в Вашингтоне с Джейком Салливаном / коллаж "Сегодня"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудили подготовку визита Владимира Зеленского в США с советником главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

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Встреча прошла в Вашингтоне, сообщает пресс-служба ОПУ.

Ермак, Кулеба и Салливан в частности обсудили встречу Зеленского с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом 30 августа.

Украинская и американская стороны также говорили о:

развитии ситуации на востоке Украины и совместных усилиях нашей страны и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта;

расширении стратегического партнерства между Украиной и США;

последних достижениях в процессе реформирования судопроизводства в Украине и других важных реформах.

Отметим, визит Владимира Зеленского в США запланирован на 30 августа – соответствующее приглашение украинский лидер получил из Белого дома. До этого он лично еще не встречался с президентом Джо Байденом, а лишь говорил с ним телефону. В то же время Зеленский успел встретиться в Америке с Дональдом Трампом в 2019 году.

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Запланированная встреча приобрела особую важность после недавней сделки США и Германии по "Северному потоку – 2" – Зеленский попытается переубедить Байдена в опасности российского газопровода.

Напомним, в Конгрессе США попросили Байдена изменить дату визита Зеленского, поскольку американские депутаты будут на каникулах до 20 сентября.

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При этом эксперты считают, что Джо Байден пригласил Зеленского в США на 30 августа именно потому, что в это время Конгресс будет на каникулах, и таким образом глава Белого дома избежит противоречий с конгрессменами по украинскому вопросу.

Мы также писали, что глава МИД по приезде в США 4 августа заверил, что шантажа со стороны американцев или разговоров на повышенных тонах не будет.

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