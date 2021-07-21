Визит Зеленского в США: Ермак и Кулеба скоро полетят в Вашингтон для подготовки встречи

Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба едут в Вашингтон / коллаж "Сегодня"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ближайше время посетят Вашингтон для обсуждения содержательного наполнения визита Владимира Зеленского в США.

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Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Тем временем Андрей Ермак уже обсудил в среду некоторые актуальниые в контексте предстоящей встречи президентов вопросы с советником Госдепа США Дереком Шолле, который сейчас находится с визитом в Киеве.

"Стороны подтвердили обоюдную настроенность на взаимодействие и координацию усилий с целью обеспечения успешных результатов визита президента Украины Владимира Зеленского в США", – говорится в сообщении.

В ходе разговора они также затронули мирное урегулирование на Донбассе и поддержку его со стороны США и обсудили последствия реализации проекта "Северный поток – 2" для энергетической безопасности Украины и региона.

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Дерек Шолле в свою очередь приветствовал прогресс Украины в реформировании системы правосудия, вспомнив недавнее принятие законов о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

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Основные темы визита президента Украины в США

В Офисе президента отмечают, что на повестке дня переговоров – прежде всего вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии России против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма.

Также Владимир Зеленский собирается говорить с Байденом об усилении энергетической безопасности Украины и Европы в целом и военном и военно-оборонном взаимодействии между нашей страной и США.

"Будет продолжено обсуждение проекта "Северный поток – 2" как вызова для безопасности нашей страны и региона", – отметили в ОП.

Кроме того, у Зеленского ожидают заключения конкретных договоренностей по углублению стратегического партнерства между США и Украиной по всем приоритетным направлениям взаимодействия и согласования амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации.

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Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена: что известно