Вкололи не ту вакцину. Жительница Ровенской области пожаловалась на врачей в полицию

Женщина была убеждена, что ее вакцинировали AstraZeneca, а у "Дії" появилась CoronaVac

Укололи не ту вакцину. На врачей пожаловалась в полицию жительница Ровенской области. Говорит, выбирала для прививки AstraZeneca, а в приложении "Дія" появилась CoronaVac.

Теперь женщина боится второй дозы, потому что не уверена, какую вакцину укололи первой. Чья это ошибка? разбирался Владимир Миколайчук.

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"Я полностью доверилась врачу. А вот так проявили халатность и никто не признает свою ошибку", – рассказала Наталья Яцкевич.

Каким препаратом вакцинировалась против коронавируса, Наталья Яцкевич не знает. Записывалась на AstraZeneca, а когда в "Дії" получила сертификат – была шокирована. Там был CoronaVac.

"Врач, который меня вакцинировал, сказал: "Я не знаю, чем ее вакцинировали. Я не помню"", – жалуется Наталья.

Женщина специально выжидала именно AstraZeneca. Чтобы ехать за границу на заработки. А теперь – не пустят. Допускает, ошибки допустили из-за большого количества желающих прививаться.

"Возможно, у них закончилась данная вакцина. Поэтому без моего ведома решили вакцинировать тем, чем было. Я не знаю, как это произошло. Не знаю, как идти на вторую вакцинацию?", – говорит Наталья.

Делом займется полиция

Кто спровоцировал ошибку – вместе с Наталией попытались получить объяснение в медучреждении. Врачи объяснять ничего не хотят. Наталья вызывает полицию.

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"Мы имеем право требовать свое – свои персональные данные! Не требуем чужие!",- убеждена вакцинированная.

Врачи сделали ошибку

Лишь после скандала доктор показывает документы о вакцинации. Говорит, внутренняя проверка обнаружила – ошибка произошла, когда вносили данные в сертификат.

"Четко следует, что пациентке была проведена вакцинация AstraZeneca. По сопоставлению всех остаточных доз вакцинации и привитых доз – никаких несоответствий не выявлено", – говорит главный доктор Сарненского Центра первичной медико-санитарной помощи Ольга Максимук.

Возмущенная халатностью врачей, Наталья написала заявление в полицию. Кто из медиков ошибся, теперь выясняют следователи. В ближайшее время медучреждение должно предоставить копам все документы о вакцинации и результатах внутренней проверки. И если виноваты врачи – начнут уголовное производство.

Как внести изменения в "Дію"

Координаторы по вакцинации в Ровенской области говорят – внести изменения в сертификат – не большая проблема.

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"Женщине повторно нужно прививаться вакциной Астразенека, которая есть в наличии. Ей удалят эту вакцинацию. Перегрузить приложение "Дія" и подтянутся те данные, которые действительно были проведены", – рассказала координатор Елена Гандзюк.

Но заранее во избежание такой ситуации перед вакцинацией рекомендуют рассмотреть этикетку на флаконе препарата.

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