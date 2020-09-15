"ВКонтакте" обошла блокировку: в СНБО предупредили украинцев об опасности

Активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети "ВКонтакте", передает пресс-служба ведомства.

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По его словам, после применения санкций в отношении "ВКонтакте" специалисты украинских правоохранительных органов принимают меры по блокировке соцсети.

В то же время спецслужбы Российской Федерации с использованием возможностей разработчиков программного обеспечения ищут новые методы обхода санкций. В частности, недавно в очередной раз была обновлена работа прокси в мобильном приложении и предоставлен доступ к соцсети "ВКонтакте" украинским пользователям.

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"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого он установлен", – отметил Демедюк.

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По его словам, такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий: "сейчас это проведение в Украине местных выборов".

"Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировке работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины", – сообщили в СНБО.

Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил запрет российских соцсетей, который ввел его предшественник Петр Порошенко.

Тем временем, количество украинцев, которые используют российские соцсети, уменьшилось.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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