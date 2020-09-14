"ВКонтакте" обошла запрет в Украине: в Кабмине поручили разобраться

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко дал поручение проверить, соответствует ли действительности информация, что запрещенная в Украине российская социальная сеть "ВКонтакте" нашла техническую возможность обходить блокирование. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Укринформ.

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"Проблема проникновения дезинформации, исходящей от "ВКонтакте" или российских телеканалов, действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому поводу, есть план мероприятий, надеюсь, что он будет реализован. Что касается "ВКонтакте", я попросил сегодня, как только мы узнали об этой информации, проверить, действительно ли это реалистично, и что можно сделать, какое решение нужно принять для того, чтобы противодействовать этой истории", – сказал Ткаченко.

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Ранее сообщалось, что российская социальная сеть "ВКонтакте" обновила мобильное приложение, благодаря чему соцсетью с телефона теперь можно пользоваться в Украине. Пресс-служба компании сама призналась, что в приложение встроили прокси, чтобы пользователям не нужно было отдельно подключаться через VPN для обхода блокировки.

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На компьютерах свободный доступ к vk.com по-прежнему заблокирован.

Такие письма разослали пользователям ВК. Скриншот: Hromadske

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Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил запрет российских соцсетей, который ввел его предшественник Петр Порошенко.

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