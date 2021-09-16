Строительство стены с Россией может сорваться: почему и как это будут решать

Обустройство новой границы с Россией, Беларусью и Молдовой должно закончиться через 4,5 года

Вся граница с Россией и Беларусью должна быть такой / Коллаж "Сегодня"

В процессе укрепления границ Украины с Беларусью, Россией и Молдовой выяснилось, что треть территорий, через которые должен проходить "европейский вал", находится в частной собственности.

Как будут решать эту проблему, рассказывает корреспондент "Сегодня" Артем Джепко.

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Сегодня граница с Россией в Харьковской области имеет вышки наблюдения, колючую проволоку и металлический забор. Здесь все автоматизировано. Есть камеры с датчиками движения, которые реагируют на любые попытки проникнуть в Украине. Также оборудованы более 10 опорных пунктов и 4 комплекса видеоконтроля и сигнализации. Вся информация с них передается в центр управления, а уже там дают сигнал оперативной группе.

"Нарушители пытаются прятаться в рельефах местности, но камеры наблюдения имеют тепловизоры. Если наряд не может их видеть в темное время суток непосредственно на месте, то оператор системы приводит пограничный наряд на то место, где прячутся нарушители", – рассказал Андрей Демченко, спикер Госпогран службы Украины.

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Сейчас аналогичную стену возводят в Луганской области. Процесс продолжается тяжело, местность специфическая: много оврагов и лесов. Однако достроить критически важно, потому что до страны-агрессора расстояние не более 100 метров.

"Это вопрос безопасности не только Украины, это вопрос безопасности Европы. Фактически, это обустройство восточной границы Европы", – говорит инициатор этого проекта бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Сроки

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Изначально планировалось закончить проект еще в 2018 году. Однако из-за нехватки финансирования и позиции людей, которые не хотят продавать приграничную землю, оказавшуюся у них в собственности, сдача проекта постоянно тормозится. 30% угодий, где должна пролегать стена, – частная собственность.

"Люди хотят заработать, они не соглашаются на те средства, которые предлагает государство. Они хотят еще больше. Спросить – сколько вы хотите? Они не знают, но хотят больше, больше и больше", – говорит Иван Ступак, консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

Власти решили избавиться от этой проблемы при помощи новых законов, которые должны определить чуткую сумму возмещения стоимости границы в зависимости от расположения такого участка. Речь идет о территории в 50 метрах от границы.

Особенности проекта