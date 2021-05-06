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Власть должна выполнить все, что наобещала сегодня США – Яценюк

6 мая, 21:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Экс-премьер напомнил, что Соединенные Штаты всегда с теми, кто отстаивает интересы своего народа и против тех, кто использует власть в собственных интересах

/ Фото: nfront.org.ua

Украинская власть обязана сделать все, что пообещала американским партнерам в ходе визита главы Госдепа США Энтони Блинкена в Киев относительно судебной реформы, борьбы с коррупцией, законодательства о СБУ.

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Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"США вместе с Украиной. Именно это сказал государственный секретарь Энтони Блинкен во время визита в Украину. Это услышала Россия. Это почувствовала Украины. Сегодняшняя власть обязана сделать все, что наобещала сегодня нашим американским друзьям", - заявил он.

По словам Яценюка, данных США обещаний относительно судебной реформы, борьбы с коррупцией, законодательства о СБУ, корпоративного управления государственными предприятиями (не путать с коррупционным управлением), экономическими реформами и честностью и прозрачностью власти нужно в первую очередь украинцам.

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Фото: Poster

"Соединенные Штаты всегда с теми, кто отстаивает интересы своего народа и всегда против тех, кто использует власть в собственных интересах", – подчеркнул он.

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Напомним, 6 мая госсекретарь США Энтони Блинкин и его заместитель Виктория Нуланд прилетели в Киев. В четверг Блинкен в частности встретился с президентом Украины, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Мы также сообщали, что, по мнению Яценюка, в случае встречи президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным,Россия может создать ловушку для Украины.

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