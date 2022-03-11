Власти Изюма ответили на ультиматум оккупантов: город никто сдавать не будет

Мэр города Валерий Марченко отказался сдавать город убийцам

Власти городов отстаивают каждый сантиметр территории / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Изюма не собираются сдавать город. Об этом в Telegram-канале написал заместитель градоначальника города Владимир Мацокин.

"Их целью было и остается военное продвижение на юг. На эти угрозы Изюмский городской голова ответил, что он мэр украинского города и им останется, а главной задачей городских властей является сохранение жизни и здоровья людей и обеспечение жизнедеятельности города, а не проведение военных операций. Это шантаж, провокации и манипуляции, игра на чувствах и ответственности за город", – отметил он.

Ситуация в Харькове

11 марта глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что враг из-за крепкой обороны ВСУ не может взять Харьков. Оккупант хотел захватить город за 2 дня, но мощное сопротивление и на передовой, и в тылу не дало этого сделать.

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Украинские военные уже 16-е сутки отбивают атаки оккупантов РФ в Харькове. Люди живут в подвалах. Тысячи местных жителей пострадали за последние две недели.

10 марта российские оккупанты атаковали Харьковский физико-технический институт, где находится экспериментальный ядерный реактор. В результате начался пожар в соседнем общежитии. Сейчас обстрелы еще продолжаются.

В Харьковской области наши защитники выгнали врагов из поселка Дергачи – это окрестности Харькова. На одного из двух крупнейших интернет-провайдеров города напали хакеры – временно могут быть перебои.

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Оккупанты бомбили Ахтырку в Сумской области. Российская авиация снова сбрасывала снаряды на жилые кварталы.