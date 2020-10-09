Власти Киева, Харькова и Сум получили нагоняй за ситуацию с COVID-19

В столице и областных центра поручено усилить противоэпидемические мероприятия

На заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Кабмина властям Киева, Харькова и Сум было поручено усилить противоэпидемические мероприятия для эффективного сдерживания распространения COVID-19.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщает в своем Telegram-канале.

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Напомним, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что в Харькове даже не "красная", а "черная зона". По его словам, городские и областные больницы полностью заполнены пациентами с СOVID-19, а область находится в "оранжевой зоне" карантина только за счет свободных мест для детей и беременных.

Также напомним, в Киеве за последние сутки, 8 октября, поставили антирекорд: коронавирус обнаружили у 567 человек. Это самый большой прирост заболевших в столице с начала эпидемии. Общее количество пациентов достигло 26 463.

Кроме того, сообщалось, что на заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 9 октября обновили зоны карантина. Теперь "красными" стали Сумы и город Канев Черкасской области.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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