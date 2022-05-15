Вместе защищали Украину. На "Азовстали" погибли супруги

В боях за Мариуполь погибли молодые супруги Таранов из Донбасса. Алла и Виталий вместе защищали Украину. Их убили российские оккупанты на "Азовстали".
Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, передает "Патриот Донбасса".
Маленький сын остался сиротой
Маленький сын погибших Аллы и Виталия стал круглым сиротой.
"Эта семья была мне очень близка. Они погибли здесь, в Мариуполе. Таран Виталий и Таран Алла. Оба из Красногоровки, выехали в 2014 году. Стали волонтерами. В полку "Азов" почти с начала его создания. Работали на кухне. А потом оформились уже на службу. Алла была делопроизводителем, Виталий – начальником финансов. В одном из боев получил ранение, но в госпиталь не ушел. Остался со своим подразделением", – рассказал Паламарь.
Алла и Виталий погибли в Мариуполе
Настоящие Герои
Свою семью Виталий и Алла создавали уже в "Азове". В Мариуполе родился их первенец. Они до последнего были вместе.
"Это реальные люди. Настоящие. Молодые и жаждущие жизни. Аллочка когда-то работала парикмахером, делала маникюры. И хотела, чтобы все вокруг было красиво. Всегда была душой компании. Инициативная, все под руками горело. Виталик всегда переживал за других больше, чем за себя. Имел отличный голос и очень классно пел", – вспоминает Паламарь.
С семьей Таран его связывала крепкая дружба. Алла даже крестила сына Паламаря.
Виталий Таран погиб 15 апреля, и Алла стала вдовой. А затем 8 мая российская авиабомба убила ее. Их малыш остался сиротой.
"Двое Героев умерло. Не стало целой семьи. И я ничего не мог поделать", – говорит воин.
У пары остался маленький сын
Алла и Виталий были настоящими людьми