Вместо частных домов – груда камней и труппы: враг снова жестоко обстрелял Сумы (видео)

Среди погибших есть дети

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на частные дома на окраине Сум, есть погибшие. От 9 домов осталась груда камней, более 30 повреждены.

Бомбы упали в частном секторе на улице Роменской ночью, когда местные жители спали.

Реклама

На месте до сих пор работают спасатели. Из-под завалов они извлекли тела 9 погибших, из них двое детей. Более 20 человек получили ранения.

"Моя мама была на первом этаже, ее ранило осколком. Скорая забрала, но мои соседи погибли все. Вот их тела там, дети", – рассказал местный житель телеканала "Украина 24".

Еще один сумчанин чудом остался жив, но его жена погибла:

Реклама

"Жена спала под стенкой и от разрыва попала под завал. Я был в другой комнате, успел лечь на пол, закрыться, взрывная волна мимо прошла, чудом остался жив. Покажите это всем тем, кто не верит, и тем, кто думает, что нас приходят "освобождать", так они нас "освобождают".

Под авиаудар также попало село Бытица возле Сум. Там еще десяток разрушенных частных домов.

Ситуация в Украине 8 марта

С начала вторжения РФ в Украину прошло почти две недели, но своих целей оккупанты не достигли – наши защитники успешно отбивают атаки и наносят жесткие удары.