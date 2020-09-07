Украинские вакцины: "купить нельзя производить"

Украина тратит миллионы гривен на закупку вакцин ежегодно, закупая вакцины от более, чем десяти пандемических заболеваний. К этим болезням в прошлом году прибавился коронавирус SARS-CoV-2, от которого вакцины только проходят тестирование в разных странах.

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Своих вакцин от любого вида заболеваний Украина не производит, хотя еще 25 лет назад производила целый ряд вакцин.

Не так давно министр здравоохранения Максим Степанов пообещал: украинские вакцины будут.

"У нас сейчас есть четкое понимание, которое затем выльется в стратегию по началу производства вакцин на территории страны, на наших мощностях", — заявил Степанов на одном из брифингов.

Но специалисты не уверены, хватит ли Украине возможностей возродить производство вакцин: научные кадры выехали, а материальная база устарела.

Вакцина нужна не одна

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Вопрос необходимости вакцинации, и не только от коронавируса, – один из главных вопросов коллективного здоровья Украины. Ведь кроме нового коронавируса в стране свирепствуют куда более "привычные" заболевания. И их вспышки и распространения напрямую зависят от наличия/отстутствия вакцин.

В 90-х в Украине еще производили вакцины от бешенства, туберкулеза, гриппа и другие. Но направление хронически недофинансировалось, говорит Виктория Родинкова, профессор кафедры фармации Винницкого национального медицинского университета, доктор биологических наук.

"Все мощности, где могли бы производить вакцины, теперь частные. Некоторые затем [...] производили откровенный "фуфел", – отмечает Родинкова.

Напомним, что в конце 2012 года разгорелся скандал с украинскими вакцинами, когда якобы после вакцины от гепатита "В" умерли 11 детей. Хотя в прокуратуре не нашли подтверждения что именно вакцины стали причиной смерти.

Сейчас же в Украине нет своих вакцин. Страна закупает вакцины по календарю прививок в шести странах:

Бельгии, Франции – от полиомиелита;

Болгарии – от туберкулеза;

Южной Кореи – от гепатита В;

Индии – от гемофильной инфекции типа b, от коклюша, дифтерии, столбняка;

Бельгии и США – от кори, паротита и краснухи.

Тем не менее, потребность в вакцинах в Украине острая.

"Особенно ярко это продемонстрировал недавний жесткий карантин, когда сообщения и товарооборот с другими странами были минимальными. В Украине очень быстро закончились запасы необходимых вакцин против кори, ротавирусной инфекции и тому подобное. Кроме того, к производству вакцин относится и производство сыворотки против столбняка, против дифтерии, применяемые для экстренного лечения. Также остро стоит вопрос вакцины против бешенства", – говорит Юрий Леонов, ведущий специалист по биотехнологиям "Евролаб".

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Что планируют в Минздраве Украины

Нынешний министр здравоохранения Максим Степанов хочет возродить производство в Украине вакцины от гриппа и других из календаря прививок. В этот перечень входят вакцинация от гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции.

"В Украине было полностью, видимо, еще в 1990-х годах разрушенное производство любой вакцины. Мы неоднократно говорили с президентом, чтобы мы начали восстанавливать производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы ежегодно используем", – сказал Степанов в интервью "Радио Свободе".

По его словам, в Украине остался научный потенциал, однако процесс восстановления производства не быстрый. Кроме того, процесс разработки вакцины украинскими лабораториями займет около двух лет. Потенциально же производство могут наладить и частные фармкомпании, заявляет Степанов. К слову, в последнее время несколько предприятий заявили, что готовы производить вакцины, если получат господдержку – заказ от Минздрава на три-пять лет.

Другие условия для фармбизнеса невыгодные, иначе вопрос не стоял бы.

"Фармацевтические компании в Украине предпочитают купить готовые рецептуры по минимальной цене (не всегда самые удачные), чем создать условия для украинских ученых для разработки собственных вакцин. Это требует вложения денег в научные учреждении для ремонта помещений, переоборудование вивариев, закупки новейшего оборудования. Это долгосрочные инвестиции. Но, бизнес хочет получить деньги сейчас", – поясняет Юрий Леонов, ведущий специалист по биотехнологиям "Евролаб".

Для Украины вакцины выгоднее закупать за границей

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Налаживать производство вакцины придется с нуля. Технологии, которые остались в стране, – давно устаревшие, считает Алла Мироненко, вирусолог, заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.

"В Украине производили вакцины по старым технологиям. Сейчас есть новые технологии, которые позволяют получать более чистый продукт, который не вызывает реакций. Чтобы создать современное производство вакцин нужно не просто большие деньги, а огромные", – отмечает Алла Мироненко.

Помимо технологий существуют стандарты GMP – Good Medical Practice, которым должна отвечать вакцина. А чтобы им отвечать, необходимо современное оборудование и специалисты, которые умеют с ним работать, а также деньги, чтобы пройти сертификацию, добавляет Виктория Родинкова.

Но самое главное – может оказаться, что в стране практически нет специалистов.

"Специалисты, которые заканчивают учебу в Украине, сразу уезжают за границу. Это же надо кого-то с опытом приглашать и быть уверенным в их опыте, платить им не украинскую зарплату, если они согласятся работать", – говорит Алла Мироненко.

В том, что Украине выгоднее закупать вакцины, чем производить, уверена и Светлана Доан, эпидемиолог и профессор Киевского медицинского университета.

По ее словам, если взять вакцины из календаря прививок, то они в большей мере предназначены для детей. Апоскольку рождаемость в стране невысокая, то и объемы вакцин нужны небольшие. То есть, украинская вакцина будет или очень дорогая, или будет окупаться слишком долго.

К тому же, в мире не так много производителей вакцин и они производят и обеспечивают потребности всего мира в вакцинах.

"Сегодня работают не так много производителей, которые обеспечивают вакцинами весь мир. И это такие производства, где полностью обеспечивается качество вакцины, жесткий контроль. В Украине не такая большая потребность в вакцинах. Учитывая, сколько у нас рождается детей, то у нас не такая большая потребность в вакцинах. То есть производство не будет приносить доходы Украине. А чтобы выйти на рынок с вакцинами будет сложно соревноваться с монополистами на глобальном уровне, которые обеспечивают потребности большинства стран мира. Для Украины вакцину выгоднее закупать за границей и знать, что будет высокое качество препарата. Это будет дешевле, чем сделать производство вакцин мирового уровня", – рассказывает Светлана Доан.

А свои усилия Украина может эффективней сосредоточить на том, что действительно будет помогать – на диагностике, на производстве тест-систем, отмечает врач.

"Заявления о восстановлении производства вакцин – сомнительны. Если разобраться, посмотреть рождаемость, оценить, сколько стоит производство, то получится совсем другая картина", – резюмирует Доан.

Напомним, в Минздраве рассказали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Как заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, страна гарантированно сможет получить вакцины от коронавируса для 20% населения – это на 8 млн человек.

Всемирная оранизация здравоохранения прокомментировала появление российской вакцины от коронавируса. Подробней смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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