Вместо поля "вырос" огромный карьер. В Харьковской области раскрыли схему на 1 миллиард (видео)

Территория принадлежала местному аграрному университету, и руководство заведения не видело, что там происходит, в течение двух лет

Украли песок на миллиард гривен. В Харьковской области разоблачили масштабную сделку. Вблизи Рогани предприниматели получили в аренду два с половиной гектара земли. Но вместо того чтобы сеять, вырыли огромный песчаный карьер.

Об этом говорится в выпуске "Сегодня".

Реклама

Территория принадлежала местному аграрному университету, и руководство заведения не видело, что там происходит, в течение двух лет. Земля, которая должна была использоваться для научных целей, уничтожена. Трем предпринимателям выдвинули подозрения.

"Предприниматели получили договор аренды на один из земельных участков размером в 2,5 гектара. В дальнейшем лица начали незаконную добычу песка на этой территории. К тому же еще совершали незаконную добычу песка на другом земельном участке, не имея вообще никаких разрешительных документов", – рассказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

В Одессе мошенники присвоили 10 участков земли на побережье

В Одессе правоохранители разоблачили мошенников, которые присвоили 10 участков земли на побережье Черного моря.

Как пояснили в отделе полиции, злоумышленникам было известно, что право распоряжения землей принадлежит исключительно территориальной общине в лице городского совета. Несмотря на это, злоумышленники (одесситы) решили завладеть землей путем предоставления в суд недостоверных данных.

Реклама

"Реализуя преступный план, мошенники подыскали 10 человек, которые за денежное вознаграждение согласились оформить на себя правоустанавливающие документы. От их имени был составлен административный иск о признании права собственности, заказана и получена необходимая техническая документация. Злоумышленники убедили этих людей в законности процедуры, не сообщив о своих намерениях", – отметили в отделе.

Потом одна из участниц аферы подала иск в суд от имени этих 10 человек, оформив соответствующую доверенность. В заявлении было указано, что истцы якобы обрабатывают огород, выращивают овощи и на этой земле хотят построить собственные дома, для чего необходимо получить участки в собственность.