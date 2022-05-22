Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польши в Киеве 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Вместо Шевчика, которого взорвали, руководить Энергодаром будет рэкетир

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 мая, 19:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кирпичов будет руководить Энергодаром пока Шевчик находится после покушения в больнице
Шевчика заменит Кирпичев Руслан
Шевчика заменит Кирпичев Руслан / Фото: Коллаж: Сегодня

В Энергодаре вместо оккупационного мэра Андрея Шевчука, на которого сегодня было совершено покушение, поставили Кирпичева Руслана, который является консультантом по организации профессионального рэкета в городе. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"На период отсутствия Шевчика, которого вывезли в Мелитополь лечить ранения, полученные в результате взрыва, его функции в Энергодаре предположительно будет исполнять Кирпичев Руслан Хусяинович. По факту приставили к Шевчику надзирателем и одновременно консультантом по организации профессионального рэкета в Энергодаре. Кирпичев научил новоиспеченных коллаборантов, как облагать данью местных предпринимателей и трясти из них последние деньги", – отметил Орлов.

Кто такой Кирпичев

Кирпичев родом из Макеевки Донецкой области, приехал в Энергодар в конце марта и стал "заместителем" Шевчика "по всем финансовым, экономическим вопросам и налогам". Он имеет криминальное прошлое из-за злостного уклонения от уплаты налогов.

Реклама

В прошлом Кирпичев, работая на госпредприятии Ресурсснаб вместе с сообщницей в 2008-2009 годах участвовал в махинациях, в результате чего завладел более 60 млн грн. Они должны были пойти на налоги.

Его неоднократно замечали с Шевчиком в захваченном отеле Сосновый бор, где они находились под постоянной охраной.

Подробности

22 мая партизаны взорвали дверь дома 38 на улице Курчатова, где в тот момент находился Шевчик, известно, что по этому адресу проживает его мать. При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал, из чего можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:50 22 мая
1
Личный состав 29050
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1285
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артиллерия 599
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 470
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2194
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Пани Алина - мать разведчика из бригады гетмана Ивана Сирко, погибшего в бою под Харьковом. После смерти сына стала активным донором крови для раненых бойцов. "Сергей свою кровь в бою отдал. Может, я своей хоть кого-нибудь другого спасу" - говорит женщина.
История матери
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29902.2

Bitcoin Cash (BCH)

196.95

Binance Coin (BNB)

316.62

Ethereum (ETH)

2005.78

Litecoin (LTC)

71.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять