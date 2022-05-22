Вместо Шевчика, которого взорвали, руководить Энергодаром будет рэкетир

Кирпичов будет руководить Энергодаром пока Шевчик находится после покушения в больнице

Шевчика заменит Кирпичев Руслан / Фото: Коллаж: Сегодня

В Энергодаре вместо оккупационного мэра Андрея Шевчука, на которого сегодня было совершено покушение, поставили Кирпичева Руслана, который является консультантом по организации профессионального рэкета в городе. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"На период отсутствия Шевчика, которого вывезли в Мелитополь лечить ранения, полученные в результате взрыва, его функции в Энергодаре предположительно будет исполнять Кирпичев Руслан Хусяинович. По факту приставили к Шевчику надзирателем и одновременно консультантом по организации профессионального рэкета в Энергодаре. Кирпичев научил новоиспеченных коллаборантов, как облагать данью местных предпринимателей и трясти из них последние деньги", – отметил Орлов.

Кто такой Кирпичев

Кирпичев родом из Макеевки Донецкой области, приехал в Энергодар в конце марта и стал "заместителем" Шевчика "по всем финансовым, экономическим вопросам и налогам". Он имеет криминальное прошлое из-за злостного уклонения от уплаты налогов.

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В прошлом Кирпичев, работая на госпредприятии Ресурсснаб вместе с сообщницей в 2008-2009 годах участвовал в махинациях, в результате чего завладел более 60 млн грн. Они должны были пойти на налоги.

Его неоднократно замечали с Шевчиком в захваченном отеле Сосновый бор, где они находились под постоянной охраной.

Подробности

22 мая партизаны взорвали дверь дома 38 на улице Курчатова, где в тот момент находился Шевчик, известно, что по этому адресу проживает его мать. При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал, из чего можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно.