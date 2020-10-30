Внеочередное заседание по Донбассу: стороны договорились не нарушать режим тишины

Сегодня, 30 октября, состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украиной после обстрела, в результате которого погибли двое украинских бойцов.

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Как сообщает украинская делегация в ТКГ, к переговорам были привлечены представители ОБСЕ, чтобы принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированного.

О чем шла речь на заседании:

1. Обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.

2. Договорились соблюдать режим тишины.

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3. Обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.

4. Договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.

"Следует дополнительно отметить, что украинская делегация понимает, что гарантированно договориться возможно только тогда, когда главный игрок, который стоит за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться. Поэтому у украинской делегации остается вопрос: понимают ли наши визави всю степень своей ответственности за возможную эскалацию вооруженного конфликта?" , – говорится в заявлении.

Напомним, боевики вновь нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов ВСУ понесли потери – двое военнослужащих погибли, еще двое – ранены.

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