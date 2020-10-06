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Внимание, фальсификат: СБУ раскрыла 6 линий подпольного производства продуктов (видео)

6 октября, 12:17

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

В антисанитарии, на арендованных складах, изготавливали поддельные кофе и макароны известных брендов

СБУ обнаружила группу фальсификаторов, которые подделывали продукты питания и продавали под известными брендами. Правоохранители раскрыли шесть линий собственного производства, организованных в виде подпольных цехов на арендованных складах на территории Волынской, Киевской, Николаевской и Черкасской областей. Следователи изъяли 600 тонн продуктов сомнительного качества: кофе, приправы, макароны, сахар и даже желе. По предварительным подсчетам стоимость конфиската составляет 20 миллионов гривен. Фасовали все в антисанитарных условиях. А продавали даже на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Ранее мы списали о том, как в Днепропетровской области ликвидировали мощное производство контрафактных сигарет – было изъято более 150 тонн сырья и сигарет на сумму в 200 миллионов гривен.

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А еще в этом году в пригороде Львова состоялась публичная акция по уничтожению крупнейшей в истории Украины партии поддельного алкоголя – 37 тысяч бутылок водки слили в очистные сооружения.

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СБУ фальсификат

Источник: Сегодня

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