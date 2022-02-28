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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Внимание! Москва готовится глушить интернет и мобильную связь в Украине

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28 февраля, 19:32
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СБУ сообщила, что на самом деле может произойти
В Москве все спят спокойно, в Украине людей убивают каждый день / Коллаж "Сегодня
В Москве все спят спокойно, в Украине людей убивают каждый день / Коллаж "Сегодня

Российский оккупант не собирается прекращать войну и готовится к новым попыткам нападения на Украину, в частности на Киев. В этой связи появилось новое предупреждение.

О нем сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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Что известно

"Российские оккупационные войска планируют сегодня-завтра распространять ложь о том, что якобы Украина идет на уступки. Для этой дезинформации они планируют блокировать интернет, глушить связь в прифронтовых населенных пунктах Донбасса. Таким образом, враг хочет посеять панику и недоверие к украинской власти и ее Вооруженным силам. И заставить жителей перестать сопротивляться российским войскам и склонить местные власти к капитуляции. Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только проверенной официальной информации", – написал Кириленко.

Свое предупреждение сделала СБУ.

"У оккупантов не получается взять нашу страну оружием, поэтому они пытаются дезинформировать украинцев. И распространяют в Сети очередные фейки. Первый: о тотальном мониторинге всех соцсетей и мессенджеров Службой безопасности Украины. Якобы спецслужба планирует записывать все звонки и разговоры. Второе: что войска РФ начнут "глушить" связь в прифронтовой зоне, чтобы запустить дезинформацию о капитуляции Украины. Оба фейка свидетельствуют, что военная стратегия оккупантов провалилась, и теперь они попытаются сеять панику. Но нам эта тактика уже давно знакома! Украинцы имеют устойчивую связь и знают: временное ее отключение возможно только для спецопераций по зачистке вражеских ДРГ!" – говорится в официальном сообщении.

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