Внимание! Введен карантин выходного дня – список запретов

В Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня, который будет действовать до конца ноября с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Ограничения вводятся на:
- 14-15 ноября;
- 21-22 ноября;
- 28-29 ноября.
В эти дни будет работать только критическая инфраструктура: продуктовые магазины, общественный транспорт, аптеки, рестораны на вынос.
Однако под запретом будут:
- развлекательные зоны в ТРЦ;
- кинотеатры;
- театры;
- спортзалы;
- бассейны;
- массовые культурные мероприятия.
Кабмин также рекомендовал магазинам, почте и другим компаниям установить с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на два часа приоритетное обслуживание граждан преклонного возраста и людей с инвалидностью.
К слову, в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны.
Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.
Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк