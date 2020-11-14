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Внимание! Введен карантин выходного дня – список запретов

14 ноября, 00:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На выходные в Украине до конца ноября будет работать только критическая инфраструктура

В Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня, который будет действовать до конца ноября с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

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Ограничения вводятся на:

  • 14-15 ноября;
  • 21-22 ноября;
  • 28-29 ноября.

В эти дни будет работать только критическая инфраструктура: продуктовые магазины, общественный транспорт, аптеки, рестораны на вынос.

Однако под запретом будут:

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На выходных "карантиним" дома: на улице будет холодно и даже мокрый снег
  • развлекательные зоны в ТРЦ;
  • кинотеатры;
  • театры;
  • спортзалы;
  • бассейны;
  • массовые культурные мероприятия.

Кабмин также рекомендовал магазинам, почте и другим компаниям установить с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на два часа приоритетное обслуживание граждан преклонного возраста и людей с инвалидностью.

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К слову, в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны.

Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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