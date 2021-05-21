Без этих вещей не пропустят: что нужно взять на ВНО (список)

Для допуска к тестированию нужно принести определенные документы. В каких случаях могут не допустить к ВНО

Основная сессия ВНО в Украине / Фото: Сегодня

В Украине сегодня, 21 мая, началась основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Первым будет тестирование по химии.

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"Сегодня" собрали информацию о том, что нужно знать о ВНО-2021.

Видео: Сегодня

Следующими предметами будут иностранные языки:

24 мая – тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам;

25 мая – по английскому языку.

Сегодня допуск участников проходит с 9:50 до 10:50. Участникам проверят температуру и идентифицируют.

Для допуска к ВНО нужно взять:

оригинал сертификата ВНО;

паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указан в сертификате;

приглашение-пропуск для участия в ВНО ( его нужно самостоятельно распечатать с информационной страницы).

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Без всех этих документов участника не допустят к тестированию. Также человеку откажут, если он опоздает и прибудет в пункт тестирования после 10:50.

Что взять с собой на тестирование:

2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

бутылку с питьевой водой без этикетки;

средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Напомним, Рада из-за коронавируса отменила итоговую аттестацию для учеников 11-х классов.

Также принято решение об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году для учащихся 4-х и 9-х классов.