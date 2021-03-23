ВНО и карантин: что будет с оцениванием в этом году

Внешнее независимое тестирование состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.
Пробное ВНО пройдет 10 апреля, но выбрать можно будет только один предмет. При этом участники смогут загрузить тетради с заданиями по всем предметам и пройти тестирование дома. Результаты пробного ВНО будут обнародованы 16 апреля.
Участники основной сессии до 30 апреля смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуски – в них будет указано время и место тестирования. С 6 по 18 мая также будет дополнительный период регистрации.
Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:
- 21 мая – химия;
- 24 мая – испанский, немецкий, французский языки;
- 25 мая – английский язык;
- 28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта);
- 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;
- 4 июня – история Украины;
- 7 июня – физика;
- 10 июня – биология;
- 15 июня – география.
Результаты ВНО будут опубликованы на информационных страницах участников:
- до 4 июня – химия;
- до 18 июня – иностранные языки;
- до 22 июня – математика, математика (задания уровня стандарта);
- до 25 июня – украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология;
- до 30 июня – география.
Дополнительная сессия пройдет с 26 июня по 16 июля. Результаты будут известны к 23 июля.
Как сообщалось ранее, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие области закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".
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