ВНО на карантине: как будут тестировать выпускников в 2021 году

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), а также его основная и дополнительная сессии в 2021 году пройдут в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.
Об этом рассказали в Министерстве образования и науки.
Соответственно, пробное ВНО состоится 10 апреля. При этом в связи с карантином участникам разрешается выбрать только один предмет, но они смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, а затем внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов.
Результаты пробного ВНО будут обнародованы на информационных страницах участников 16 апреля.
Основная сессия
Участники основной сессии ВНО смогут скачать приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований до 30 апреля. Кроме того, 6-18 мая будут дополнительный период регистрации на тестирование.
График тестов:
- 21 мая – химия,
- 24 мая – испанский, немецкий, французский языки,
- 25 мая – английский язык,
- 28 мая – математика,
- 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература,
- 4 июня – история Украины,
- 7 июня – физика,
- 10 июня – биология,
- 15 июня – география.
Каждый участник имеет право сдавать тесты не более чем по пяти учебным предметам.
Результаты будут размещены на информационных страницах участников ВНО.
Дополнительная сессия
Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в 2021 году пройдет с 26 июня по 16 июля. Ее результаты будут известны к 23 июля.
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