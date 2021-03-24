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ВНО на карантине: как будут тестировать выпускников в 2021 году

24 марта, 02:46

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

МОН уточнил даты проведения сессий независимого оценивания

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), а также его основная и дополнительная сессии в 2021 году пройдут в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.

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Об этом рассказали в Министерстве образования и науки.

Соответственно, пробное ВНО состоится 10 апреля. При этом в связи с карантином участникам разрешается выбрать только один предмет, но они смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, а затем внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов.

Результаты пробного ВНО будут обнародованы на информационных страницах участников 16 апреля.

Основная сессия

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Участники основной сессии ВНО смогут скачать приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований до 30 апреля. Кроме того, 6-18 мая будут дополнительный период регистрации на тестирование.

График тестов:

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  • 21 мая – химия,
  • 24 мая – испанский, немецкий, французский языки,
  • 25 мая – английский язык,
  • 28 мая – математика,
  • 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература,
  • 4 июня – история Украины,
  • 7 июня – физика,
  • 10 июня – биология,
  • 15 июня – география.

Каждый участник имеет право сдавать тесты не более чем по пяти учебным предметам.

Результаты будут размещены на информационных страницах участников ВНО.

Дополнительная сессия

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Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в 2021 году пройдет с 26 июня по 16 июля. Ее результаты будут известны к 23 июля.

Напомним, Верховный суд Украины признал законным отстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка, поскольку это обеспечивает безопасность всех учеников.

Мы также разбирали, насколько обоснованы опасения родителей об исчезновении старших классов в большинстве школ в результате грядущей образовательной реформы.

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