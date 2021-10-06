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Во Львове могут ужесточить карантин: что запретят

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
6 октября, 14:17
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Окончательная информация об усилении карантина будет известна 8 октября после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям
Во Львове могут усилить карантин
Во Львове могут усилить карантин / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр города Андрей Садовый заявил, что львовский городской штаб оперативного реагирования рекомендовал усилить карантинные ограничения во Львове.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

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"Имеем плохую статистику заболевания коронавирусом, поэтому надо принимать сложные и непопулярные решения. Но делать это должны с умом. Городской штаб оперативно реагирования рекомендует нам начиная с 14 октября усилить карантинные мероприятия", – говорится в сообщении.

Что запретят:

  • ограничат массовые мероприятия;
  • переведут учебные заведения на дистанционный режим;
  • прекратят плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19.

Минздрав обновил карантинные зоны

11 областей в Украине соответствуют оранжевой зоне.

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Какие области могут быть отнесены к оранжевой зоне:

  • Винницкая,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая.

Ранее мы сообщали: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.

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