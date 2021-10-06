Во Львове могут ужесточить карантин: что запретят

Мэр города Андрей Садовый заявил, что львовский городской штаб оперативного реагирования рекомендовал усилить карантинные ограничения во Львове.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
"Имеем плохую статистику заболевания коронавирусом, поэтому надо принимать сложные и непопулярные решения. Но делать это должны с умом. Городской штаб оперативно реагирования рекомендует нам начиная с 14 октября усилить карантинные мероприятия", – говорится в сообщении.
Что запретят:
- ограничат массовые мероприятия;
- переведут учебные заведения на дистанционный режим;
- прекратят плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19.
Минздрав обновил карантинные зоны
11 областей в Украине соответствуют оранжевой зоне.
Какие области могут быть отнесены к оранжевой зоне:
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- Винницкая,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая.
Ранее мы сообщали: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.
Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.