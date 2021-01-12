Во Львове муж задушил молодую жену: трое маленьких детей остались сиротами

Во львовской многоэтажке произошло жуткое убийство – муж задушил жену, пока за стеной спали трое маленьких детей. После содеянного мужчина сам сдался полиции. Утверждает – жена порезала его ножом, потому, мол, и задушил ее.

Итак, что произошло между супругами – выясняла Оксана Лабойко.

У квартиры, где произошло убийство, стоит детская коляска. А за закрытой дверью общего коридора слышен плач малышей. Пока полиция выясняет – за что 31-летний Дмитрий задушил 30-летнюю супругу Мирославу, за их тремя детьми следят соседи. Общаться с журналистами им запретила полиция. Также других соседей, которые пришли помочь, не пускают.

Светлана Добровольская, спикер Нацполиции во Львовской области, рассказала:

"Сегодня утром около 7:00 утра в полицию позвонил мужчина и сообщил, что убил свою жену. Приехав в квартиру, правоохранители обнаружили там тело 30-летней львовянки с признаками насильственной смерти. Кроме того, на теле мужчины было обнаружено ножевое ранение. На момент этого происшествия в квартире находились трое малолетних детей, которые спали, видимо, в это время".

Об убийстве жителям дома сообщили полицейские. Даже ближайшие соседи уверяют – ничего подозрительного не слышали. Но о Дмитрии знают мало, больше о Мирославе. В этой многоэтажке семья поселилась полгода назад и снимала квартиру.

Соседки в шоке от произошедшего с дружелюбной и благополучной семьей:

"Насколько мы видели, она одна дома с маленькими детьми гуляла. Были удивлены, что воскресенье и она постоянно с теми детьми гуляла. И такая выдержка. Улыбчивая. Просто поражает. Муж с виду тоже был хороший".

Еще одна соседка говорит:

"Очень мама такая хорошая, что за детьми следила. И никогда я не видела, чтобы они как-то с детьми плохо обращались".

Подозреваемый в убийстве мужчина был трезв. Сейчас – в больнице под конвоем. У него ножевое ранение в живот. Утверждает – это сделала жена, поэтому, мол, и задушил ее. Но полиция проверяет – не сам ли он себя порезал.

Гнат Герич, заведующий первого хирургического отделения Львовской больницы скорой помощи, говорит:

"Пациент был доставлен к нам в карете скорой помощи в сопровождении правоохранительных органов. С признаками проникающего ранения живота. В экстренном порядке была проведена операция. Во время операции повреждений внутренних органов не выявлено".

Из-за чего вспыхнул конфликт, мужчина не объяснил. Если вину в убийстве докажут – ему грозит до 15 лет тюрьмы. Без мамы остались трое маленьких детей. Старшему 5 лет, а младшему – полгода. Их, говорят правоохранители, заберут бабушка с дедушкой – родители убитой женщины, живущие в Тернопольской области.

Видео: Сегодня

Напомним, накануне в Одесской области мужчина убил жену, а затем покончил с собой. По словам соседей, 11 января супруги громко ссорились.

А в Киеве мужчина на Новый год убил жену: четыре раза выстрелил в голову.

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