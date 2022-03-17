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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Во Львове получили уже около 80 жалоб на недобросовестных арендодателей – Садовой

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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17 марта, 01:04
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Пока есть список из шести юридических и физических лиц
Информация о недобросовестных арендодателях будет передана в военную администрацию.
Информация о недобросовестных арендодателях будет передана в военную администрацию. / Фото: Коллаж: Сегодня

Через две недели от начала войны на "горячую" линию Львова было получено около 80 жалоб на недобросовестных арендодателей, поднявших цены на жилье в городе.

Об этом написал на своей странице в Facebook мэр города Андрей Садовой.

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Кто в списке

"Я могу с уверенностью сделать публичным список из шести юридических и физических лиц, которые наживаются на войне. Эту информацию я передаю в военную администрацию с предложением использовать данные помещения для поселения военных и людей, требующих убежища безвозмездно. Согласно закону о военном положении военная администрация имеет соответствующие полномочия", – отметил Садовой.

Как отметил мэр, в список попали:

  • однокомнатная квартира, Павлов С.М., ул. Валовая, 16б/20, 81 614 грн в месяц;
  • аренда апартаментов, ул. Дорошенко, 67, три ночи стоят 11 100 грн;
  • Апарт-отель, ул. Княгини Ольги, 39, сутки стоят 4197 грн;
  • хостел "Форест", ул. Фурманская, 5, 10 ночей стоят 11 200 грн;
  • квартира, Мацкив Людмила, ул. Старицкого, 6/7, владелица без возвращения задатка выселила жителей;
  • квартира с одной спальней, Станько Б. М./ул. Костюшко, 5/4/1 сутки стоят 5400 грн.

Садовой также отметил, что в сети таких жалоб гораздо больше:

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"Вы должны четко обосновать свое сообщение. Информации о том, что на какой-то улице очень дорого стоит квартира, недостаточно. Если имеете конкретные факты с именами, адресами и контактами – передавайте их на "горячую" линию. Важно уточнить, выросла ли стоимость квартиры после начала полномасштабной войны в Украине".

Напомним, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что в некоторых регионах Украины есть угроза минуний оккупантами сельскохозяйственных земель.

Ситуация в Украине 16 марта:

  • Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.

  • В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузла Одесской области.

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  • В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.

  • За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.

  • Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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