Во Львове получили уже около 80 жалоб на недобросовестных арендодателей – Садовой

Пока есть список из шести юридических и физических лиц

Информация о недобросовестных арендодателях будет передана в военную администрацию. / Фото: Коллаж: Сегодня

Через две недели от начала войны на "горячую" линию Львова было получено около 80 жалоб на недобросовестных арендодателей, поднявших цены на жилье в городе.

Об этом написал на своей странице в Facebook мэр города Андрей Садовой.

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Кто в списке

"Я могу с уверенностью сделать публичным список из шести юридических и физических лиц, которые наживаются на войне. Эту информацию я передаю в военную администрацию с предложением использовать данные помещения для поселения военных и людей, требующих убежища безвозмездно. Согласно закону о военном положении военная администрация имеет соответствующие полномочия", – отметил Садовой.

Как отметил мэр, в список попали:

однокомнатная квартира, Павлов С.М., ул. Валовая, 16б/20, 81 614 грн в месяц;

аренда апартаментов, ул. Дорошенко, 67, три ночи стоят 11 100 грн;

Апарт-отель, ул. Княгини Ольги, 39, сутки стоят 4197 грн;

хостел "Форест", ул. Фурманская, 5, 10 ночей стоят 11 200 грн;

квартира, Мацкив Людмила, ул. Старицкого, 6/7, владелица без возвращения задатка выселила жителей;

квартира с одной спальней, Станько Б. М./ул. Костюшко, 5/4/1 сутки стоят 5400 грн.

Садовой также отметил, что в сети таких жалоб гораздо больше:

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"Вы должны четко обосновать свое сообщение. Информации о том, что на какой-то улице очень дорого стоит квартира, недостаточно. Если имеете конкретные факты с именами, адресами и контактами – передавайте их на "горячую" линию. Важно уточнить, выросла ли стоимость квартиры после начала полномасштабной войны в Украине".

Напомним, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что в некоторых регионах Украины есть угроза минуний оккупантами сельскохозяйственных земель.

Ситуация в Украине 16 марта: