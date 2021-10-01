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Жителям Львова будут приходить сообщения об опасности: что происходит

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
1 октября, 18:18
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Во Львове начали разрабатывать специальное мобильное приложение
Во Львове разрабатывают полезное мобильное приложение.
Во Львове разрабатывают полезное мобильное приложение. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове начали разрабатывать мобильное приложение, которое будет извещать жителей города об опасности. Оно заработает уже в следующем году.

Об этом сообщает местное издание Тvoemisto.tv.

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Приложение появится в рамках создания новой системы оповещения населения.

"Можно будет получить не только предупреждения и оповещения, но и важную информацию по вопросам гражданской защиты", – рассказали во Львовской ОГА.

В приложении будет информация об:

  • осложнениях погоды,
  • возникновениях аварийных ситуаций,
  • отсутствии электроэнергии,
  • проблемах в работе ЖКХ.
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Сейчас такое приложение уже существуют в некоторых украинских городах, в том числе вблизи зоны боевых действий. Также похожей программой пользуются в Польше.

Когда приложение можно будет загрузить себе на телефон?

На Львовщине оно может появиться уже в следующем году. Сейчас в ОГА изучают спрос, создали опрос общественного мнения. В горожан спрашивают, какая информация для них важна, и что они хотели бы узнавать из приложения.

"Сейчас только первый этап – собираем информацию, делаем дизайн. На следующий год постараемся ее воплотить. Пока не известно, сколько будет стоить данное приложение, неизвестно из каких источников будет финансирование", – подытожили в ОГА.

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