Во Львове с крыши многоэтажки сбросили автомобиль (фото)

Инцидент заметила местная жительница и передала фото журналистам

Автомобиль упал с крыши многоэтажки. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове местные жители зафиксировали, как с крыши заброшенной многоэтажки сбросили автомобиль. Львовянка рассказала, что видела это своими глазами.

Об этом сообщило издание "Варта 1".

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Событие произошло в так называемом районе "Призрак" на Тракте Глинянском. После инцидента автомобиль погрузили на эвакуатор и увезли.

"Здравствуйте, Тракт Глинянский, заброшенные строения. Сбросили машину с крыши", - написала женщина в редакцию львовского издания и прикрепила фото, на котором виден автомобиль.

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Авто сбросили с многоэтажки. Фото: Варта 1

Что говорят правоохранители

В полиции подтвердили, что такое событие действительно произошло. Проходили съемки рекламного ролика, или клипа.

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Разрешение у организаторов было. Какая компания проводила съемки, в полиции не рассказали.

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