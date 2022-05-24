Во Львове сотни людей выстроились в очередь за культовым предметом

Толпа людей стоит с раннего утра – с 7:00

Во Львове люди стоят в очереди за марками. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове с раннего утра 24 мая выстроилась огромная очередь. Толпу заметили возле почты. Местные жители хотят приобрести известную марку "Русский военный корабль...Все".

Об этом сообщили в Telegram-канале "Украина 24".

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"Очередь за маркой "Русский военный корабль...Все" во Львове. На часах – 7 утра", – написали под фото.

Толпа людей во Львове. Фото: Игорь Зинкевич

Новую марку с "российским кораблем" можно будет приобрести в интернете

На 24 мая запланирован старт онлайн-продаж второй марки с "российским военным кораблем" на украинских интернет-площадках. Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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Он отметил, что до конца недели также будут запущены продажи на международных площадках, чтобы "наша диаспора смогла купить, а врагу было немного сложнее атаковать наши украинские страницы".

"Победили с кораблем, победим и ботов, именно поэтому будет не одна, а до 6 площадок, это как 6 кораблей, их труднее атаковать, поэтому с сегодняшнего дня (23 мая — ред.) она будет продаваться в отделениях, а завтра онлайн", — сказал Смелянский.

Он добавил, что дополнительные партии будут печататься и продаваться, и посоветовал украинцам следить за каналами "Укрпочты", где можно будет ознакомиться с новой информацией.

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