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Во Львове сожгли автомобиль детектива НАБУ (фото и видео)

17 декабря, 18:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Поджигателю грозит лишение свободы от шести до 15 лет

В ночь на четверг, 17 декабря, неизвестные во Львове сожгли частный автомобиль Skoda Octavia, принадлежавший детективу Национального антикоррупционного бюро. 8-летняя легковушка было существенно повреждена.

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Как сообщает Telegram-канал НАБУ, не исключено, что это могло быть связано с профессиональной деятельностью детектива.

Следователи Национальной полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.347 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего работнику правоохранительного органа или его близким родственникам, в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей). Поджигателю грозит лишение свободы от шести до 15 лет.

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НАБУ рассчитывает на оперативное и результативное расследование преступления и просит свидетелей происшествия обращаться в Шевченковский отдел полиции ГУ ЧП во Львовской области.

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Напомним, в Броварах под Киевом сожгли автомобиль Kia Cerato, которым пользовались журналисты программы "Схемы".

А в Черноморске в Одесской области сожгли автомобиль влиятельного таможенника.

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поджог Львов детектив автомобили НАБУ

Источник: Сегодня

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