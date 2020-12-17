Во Львове сожгли автомобиль детектива НАБУ (фото и видео)

В ночь на четверг, 17 декабря, неизвестные во Львове сожгли частный автомобиль Skoda Octavia, принадлежавший детективу Национального антикоррупционного бюро. 8-летняя легковушка было существенно повреждена.
Как сообщает Telegram-канал НАБУ, не исключено, что это могло быть связано с профессиональной деятельностью детектива.
Следователи Национальной полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.347 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего работнику правоохранительного органа или его близким родственникам, в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей). Поджигателю грозит лишение свободы от шести до 15 лет.
НАБУ рассчитывает на оперативное и результативное расследование преступления и просит свидетелей происшествия обращаться в Шевченковский отдел полиции ГУ ЧП во Львовской области.
Напомним, в Броварах под Киевом сожгли автомобиль Kia Cerato, которым пользовались журналисты программы "Схемы".
А в Черноморске в Одесской области сожгли автомобиль влиятельного таможенника.
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