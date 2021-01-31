Во Львове умер отец Героя Украины Василия Слипака

Он скончался в возрасте 80 лет

Ночью 31 января во Львове умер отец всемирно известного украинского оперного певца и Героя Украины Василия Слипака – Ярослав Слипак.

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Об этом написал министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 годах Владимир Омелян.

"Теперь они вместе. Сегодня ночью умер отец Василия Слипака. Ему было 80 лет. Он был очень порядочным и отзывчивым человеком. Всю жизнь тяжело работал, воспитал двух замечательных сыновей и больше всего любил Украину", – написал он.

У мужчины осталась жена Надежда Васильевна и старший сын Орест.

Василий Слипак был солистом Парижской национальной оперы. В 2015 году певец ушел добровольцем в зону ООС. Он воевал в составе ДУК "Правый сектор". Имел позывной "Миф". 29 июня 2016 года в бою у Луганского в Донецкой области погиб от пули снайпера. Ему был 41 год. Посмертно награжден орденом "За мужество", орденом "Золотая звезда", удостоен звания Героя Украины.

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Ранее мы сообщали, что во Львове во время праздничной литургии на территории церкви Святого Иосафата внезапно умер 53-летний местный житель.

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