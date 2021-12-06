Создавала ОУН на Донбассе, но попала в тюрьму. История связной Шухевича Ольги Илькив

В 1950 году Ольга Илькив готовилась переехать на Донбасс и организовать там центр ОУН, но ее задержали и посадили в тюрьму – что еще известно о легендарной связной