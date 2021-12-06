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Создавала ОУН на Донбассе, но попала в тюрьму. История связной Шухевича Ольги Илькив

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
6 декабря, 12:48
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В 1950 году Ольга Илькив готовилась переехать на Донбасс и организовать там центр ОУН, но ее задержали и посадили в тюрьму – что еще известно о легендарной связной
Умерла связная Шухевича Ольга Илькив
Умерла связная Шухевича Ольга Илькив / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове умерла связная главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича Ольга Илькив. Этим летом женщина отпраздновала свой 101-й день рождения.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что Илькив была легендарной женщиной, она всю жизнь посвятила служению Украине.

Ольга Илькив. Фото Ярослава Тимчишина

"За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны", – добавил он.

Что известно об Ольге Илькив

  • Ольга Илькив родилась в 1920 году в Стрые во Львовской области.
  • В декабре 1941 вступила в ОУН, а с 1945 года находилась в подполье УПА под псевдонимами Роксоляна и Ольга Зверобой.
  • 27 апреля 1943 г. вступила в брак с Владимиром Лыкотой (Данилом), руководителем Стрыйского Провода ОУН.
Илькив на свадьбе со своим мужем Лыкотой. Фото УП
  • Была связной главнокомандующего УПА Романа Шухевича.
  • В начале 1950-го Роман Шухевич передал для Ольги "штафетку", в которой рекомендовал ей переехать с семьей на Донбасс и создать там центр ОУН. 14 марта 1950 г., за день до переезда, она уехала во Львов попрощаться с подругами, но была арестована сотрудниками МГБ.
  • Илькив приговорили к 25 годам тюрьмы, из которых провела в советских тюрьмах 14.
Ольга Илькив, фото из уголовного дела
  • После выхода из тюрьмы работала санитаркой и дворником, чтобы получить жилье и забрать детей из интерната.
  • В 2008 году указом президента Украины Виктора Ющенко Илькив наградили Орденом княгини Ольги ІІІ-й степени. В 2020 году Ольга Илькив отпраздновала столетие.

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