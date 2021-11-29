Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Во Львове закрыли Дом ученых, в котором устроили БДСМ-вечеринку в День памяти жертв Голодомора

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
29 ноября, 15:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Хозяйственную деятельность в помещении приостановили из-за нарушения карантина
Власти Львова разделили недовольство местных жителей относительно развратной вечеринки.
Власти Львова разделили недовольство местных жителей относительно развратной вечеринки. / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях львовский блоггер устроил громкую вечеринку с эротическим шоу в День памяти жертв Голодомора. Дом ученых, в котором прошли празднования, временно закрыли.

Об этом сообщил первый заместитель Львовского городского головы Андрей Москаленко в Facebook.

Реклама

Комиссия ТЭБ и ЧС провела специальное заседание, в ходе которого приняла решение приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины. Официальной причиной назвали – нарушение карантинных требований .

"Блогер должен заплатить за шабаш"

Такие мнения выражают пользователи соцсетей.

"Еще было бы прекрасно, если бы их штрафанули на ту же сумму, которую им заплатил "блохер" за устройство того шабаша!", – написала Наталья Косташ под публикацией чиновника.

Реклама

Также львовяне жалуются, что "развратные мероприятия" позволили проводить в Доме ученых – культурном наследии Львова. Они обвиняют руководство в том, что они сдали помещение в аренду.

Подробности инцидента

После того, как блогер начал публиковать видео с вечеринки в своих соцсетях, на него навалилась волна критики. Львовской общественности не понравилось, что мероприятие проходило в официальный день скорби, также один из гостей подарил Залиско билет на шоу российского стендап-комика Павла Воли в Германии.

На что Залиско ответил, что "не выбирал день, когда ему рождаться" и что он будет праздновать свой день рождения, "как хочет". После этого он продолжил выкладывать видео с праздника на своих страницах.

Реклама

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Как выглядел мост Патона в конце 90-х

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

29 ноября 1991. Известные чемпионы призвали проголосовать на Всеукраинском референдуме 1 декабря за независимую Украину.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

87 420

заболело за неделю в Украине

-22%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.3599

Евро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять