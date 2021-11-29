Во Львове закрыли Дом ученых, в котором устроили БДСМ-вечеринку в День памяти жертв Голодомора

На днях львовский блоггер устроил громкую вечеринку с эротическим шоу в День памяти жертв Голодомора. Дом ученых, в котором прошли празднования, временно закрыли.
Об этом сообщил первый заместитель Львовского городского головы Андрей Москаленко в Facebook.
Комиссия ТЭБ и ЧС провела специальное заседание, в ходе которого приняла решение приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины. Официальной причиной назвали – нарушение карантинных требований .
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"Блогер должен заплатить за шабаш"
Такие мнения выражают пользователи соцсетей.
"Еще было бы прекрасно, если бы их штрафанули на ту же сумму, которую им заплатил "блохер" за устройство того шабаша!", – написала Наталья Косташ под публикацией чиновника.
Также львовяне жалуются, что "развратные мероприятия" позволили проводить в Доме ученых – культурном наследии Львова. Они обвиняют руководство в том, что они сдали помещение в аренду.
Подробности инцидента
После того, как блогер начал публиковать видео с вечеринки в своих соцсетях, на него навалилась волна критики. Львовской общественности не понравилось, что мероприятие проходило в официальный день скорби, также один из гостей подарил Залиско билет на шоу российского стендап-комика Павла Воли в Германии.
На что Залиско ответил, что "не выбирал день, когда ему рождаться" и что он будет праздновать свой день рождения, "как хочет". После этого он продолжил выкладывать видео с праздника на своих страницах.
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