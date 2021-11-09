Во время карантина в Украине оштрафовали более 425 тысяч человек: на чем попались

За прошедшую неделю Национальной полицией составлено 2 100 админпротоколов

В Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине полиция выписала более 425 тысяч штрафов за несоблюдение карантинных правил.

Об этом сообщил руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко на брифинге, передает "РБК-Украина".

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За последние 10 дней работы рейдовые группы, которые контролируют соблюдение карантинных правил, выявили 400 фактов отсутствия COVID-документов. На данных лиц составили админпротоколы.

"Около 14 тысяч постановлений о несоблюдении масочного режима мы выписали нашим гражданам. С начала карантина – более 425 тысяч граждан, в отношении которых мы вынесли такие постановления", – рассказал Клименко.

Три совета от адвоката, если на вас составляют протокол:

Человек всегда имеет право на молчание. Он может ничего не отвечать копам и не подписывать.

и не подписывать. Каждый имеет право на правовую помощь – позвонить адвокату или подождать, пока он приедет на место.

– позвонить адвокату или подождать, пока он приедет на место. Адвокат советует вызывать еще одну оперативную следственную группу, чтобы подать заявление на полицейских – о превышении служебных полномочий.

Почему COVID-документы проверяет полиция?

На правоохранителей в пределах полномочий возложена обязанность предупреждения распространения инфекции – то есть проверки документов людей, которые могут быть носителями COVID-19.

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Согласно ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в пределах, установленных законом, возлагаются на:

органы исполнительной власти;

органы местного самоуправления;

органы государственной санитарно-эпидемиологической службы;

учреждения здравоохранения;

предприятия;

учреждения и организации независимо от форм собственности, а также граждан.

Таким образом, обязанности по проверке COVID-документации государством возложены на Национальную полицию Украины.

Полиция напоминает, что они – центральный орган исполнительной власти, который служит обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и порядка.

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Проверку COVID-сертификатов осуществляют и другие службы, прежде всего служба Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужба.

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