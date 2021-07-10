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Во время учений Sea Breeze парашютиста отнесло в открытое море: он два часа был в воде

10 июля 2021 20:02

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчину спас экипаж катера "Гриф" отряда Морской охраны. В каком он состоянии

Парашютиста спасли моряки-пограничники. Коллаж "Сегодня"

Парашютиста спасли моряки-пограничники. Коллаж "Сегодня"

В Черном море во время международных учений Sea Breeze-2021 произошла внештатная ситуация – парашютиста ветром отнесло в открытое море.

Об этом сообщили на сайте ГПСУ.

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Пограничники рассказали, что в то время у моряков шла "свободная игра" – когда вводные приходят внезапно и без подготовки их нужно выполнять. Когда они узнали о парашютисте, все силы морского и воздушного компонента направили на поиски мужчины.

Спустя полчаса катер Морской охраны проекта "Гриф" Измаильского отряда Морской охраны обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более полутора километров к югу от Змеиного.

Всего парашютист провел в воде более двух часов, надеясь, что его кто-нибудь найдет. Он в удовлетворительном состоянии.

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"Поднятого на борт катера парашютиста экипаж гостеприимно напоил теплым чаем, помог упорядочить имущество и обсохнуть, а с прибытием в пункт базирования потерпевшего передали медикам для тщательного обследования", - добавила пресс-служба.

Напомним, ранее Россия просила США отказаться от учений Sea Breeze-2021, отметив, что они якобы носят агрессивный характер и повышают риски опасных военных инцидентов в море.

Однако 6 июля международные учения Sea Breeze-2021 перешли в активную фазу – корабли Украины, США и других стран-партнеров вышли в международные воды Черного моря.

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