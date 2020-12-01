Во Всемирный день борьбы со СПИДом AHF привлекает внимание к "Другой пандемии" и призывает объединяться в борьбе с ней

Фокус мирового внимания оправдано сконцентрировался на COVID-19. Но борьба с ВИЧ/СПИД должна продолжаться, чтобы не сдать приобретенных позиций и достичь новых успехов в сдерживании пандемии ВИЧ/СПИД.

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По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом, который традиционно отмечают 1 декабря, Фонд АнтиСПИД (AHF) объявил тему этого года "СПИД – другая пандемия". Цель кампании – подчеркнуть, что СПИД – реальная проблема, с которой человечество продолжает бороться, и важно не прекращать усилий, несмотря на другие вызовы, такие как новая пандемия COVID-19. Кампания с хэштегом "СПИД – другая пандемия" продолжается с 26 ноября по 8 декабря на странице Facebook AHF Ukraine.

Ярослава Лопатина, Глава представительства Фонда АнтиСПИД США в Украине, сравнивая отношение людей к ВИЧ и COVID-19, напоминает о средствах защиты от ВИЧ и акцентирует внимание на безопасности жизни рядом с ВИЧ-позывным человеком. "ВИЧ остается серьезным вызовом для Украины. Сейчас внимание общества приковано к COVID-19, но эпидемия ВИЧ-инфекции никуда не делась. В Украине доступно бесплатное тестирование на ВИЧ, бесплатное лечение, однако треть тех, кто живет с ВИЧ, не знают об этом и не лечатся. Мы еще не достигли полного контроля над эпидемией. Сегодня важно не потерять достигнутое и продолжить борьбу с ВИЧ", – отметила Ярослава Лопатина.

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К началу 2020 года в Украине проживают более 251 000 людей с ВИЧ, однако только 2/3 из них знают о ВИЧ-статусе, 121 тысяча пациентов получают антиретровирусную терапию.

В стране сохраняется ситуация позднего выявления ВИЧ, несмотря на то, что ежегодно проводят более 2,5 млн тестирований.

В 2020 году официально зарегистрировано 13277 случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Украины и 44 случая ВИЧ-инфекции среди иностранцев, 1802 человека умерли от болезней, связанных со СПИДом. Более 70% новых случаев инфицирования в Украине происходит через незащищенные сексуальные контакты.

"COVID-19 оправданно занял заголовки новостей, но мы не должны забывать о пандемии, которая бушует уже 30 лет и поражает миллионы людей во всем мире", – говорит Терри Форд, руководитель отдела глобальной адвокации и политики AHF. "Важно, чтобы мировые лидеры также уделяли внимание ВИЧ-инфекции во Всемирный день борьбы со СПИДом, а также таким компаниям, как "СПИД – другая пандемия". Это лишь один из способов призвать их соблюдать обещания остановить СПИД", – продолжила Терри Форд.

Одной из главных проблем остается социальная стигма. COVID-19 еще раз показал, что проблемы здоровья связаны с вопросами прав человека, равенства и социальной защиты. Через общественные мероприятия AHF планирует донести, что безопасность общества зависит от безопасности каждого, а потому следует учиться лояльности и состраданию.

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Украина занимает одно из первых мест по уровню заболеваемости ВИЧ в европейской среде. Зоя Шабарова, руководитель бюро AHF в Европе подытожила: "СПИД – это "другая пандемия", и мы не сложим руки, пока она не будет взята под контроль".

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