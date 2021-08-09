Во вторник погода снова изменится: где похолодает и кому не повезет с грозами

В большинстве областей украинцев ждут осадки из-за деятельности атмосферного фронта, а на западе будет очень комфортная погода

Украинцев снова ждет непогода / Фото: Сегодня

В Украине ожидаются дожди 10 августа на большей территории страны, а на запад снова ворвется похолодание – температура упадет до +23.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Кратковременные грозовые дожди 10 августа из-за деятельности атмосферного фронта будут во всех областях, кроме запада страны.

В течение дня свежо будет в западных областях, 23-27 градусов (на выходных там была 30-градусная жара).

На юге и востоке будет преобладать жара, 28-33 градуса.

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На остальной территории завтра ожидается 26-30 градусов.

В Киеве 10 августа местами возможен кратковременный дождь и гроза. Дневная температура воздуха будет достигать 28-30 градусов.

"Неделя в целом окажется в поле повышенного атмосферного давления, антициклональная, поэтому серьезные осадки – вряд ли. Ближайшие выходные, 14 августа, на Маковея, и 15 августа обещают в Украине замечательную погоду – солнышко, белые облака, комфортную температуру воздуха, не выше 24-30 градусов", – добавила Диденко.

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают, в первую очередь, с деятельностью человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее говорил, что "мы находимся на краю пропасти";

в Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары;

тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла ледяная буря. Синоптики объяснили, откуда взялись такие крупные льдинки, а жители города в шоке от неожиданного прихода зимы в августе.

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А на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.

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