"Водили с мешком на голове восемь месяцев": узник боевиков Асеев рассказал о пытках в плену

Узник боевиков так называемой "ДНР", журналист и писатель Станислав Асеев рассказал о пытках, которые ему пришлось пережить в плену.

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Об этом он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Меня тоже водили с мешком на голове, это основное правило для вновь прибывших. Мне его позволили снять спустя восемь месяцев. Заслужить это право можно, если вы находитесь там более полугода. Меня пытали, но не в изоляции. Это происходило в первый день задержания в конторе, так называемой. Это здание их министерства госбезопасности. Это не было подвалом и изоляцией. Потом меня спустили в подвал, где я провел полтора месяца, а уже затем я оказался на 28 месяцев в изоляции", – рассказал Асеев.

По его словам, он сидел с представителями всех воинских званий.

"В 2017-2018 году я сидел с представителями всех воинских званий, начиная от генерал-майора и до рядового (местных – Ред.) и с представителями всех их бригад и батальонов. Поэтому половина точно это так называемые ополченцы и боевики. Остальные – кто угодно. Во-первых, это женщины. На момент осени 2019 года, когда меня перевели оттуда в СИЗО, там находилось три полноценных женских камеры. Это означает, что в одной камере четыре человека, в другой еще двое и еще семь, наверное, в следующей. Большинство статей это шпионаж, экстремизм и терроризм", добавил Асеев.

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