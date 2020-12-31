Водителей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах

31 декабря только в Карпатах будет снег

В четверг, 31 декабря, в Украине наблюдаются туманы и дожди. Водителям нужно быть предельно осторожными на дорогах.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Как сообщается, сегодня в западной Украине идет дождь, а все другие регионы окутали туманы. 31 декабря в Карпатах будет снег.

Сейчас дорожники проводят работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

Ранее мы писали, что после аномально теплой ночи в Киеве сегодня днем ожидается тоже очень высокая температура воздуха, как для почти середины зимы. Осадки ожидаются только на западе страны. На остальной территории без осадков.

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