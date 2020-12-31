Українська
$ 28,27
34,74
  1. Последние новости Украины

Водителей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах

31 декабря, 10:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

31 декабря только в Карпатах будет снег

В четверг, 31 декабря, в Украине наблюдаются туманы и дожди. Водителям нужно быть предельно осторожными на дорогах.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Как сообщается, сегодня в западной Украине идет дождь, а все другие регионы окутали туманы. 31 декабря в Карпатах будет снег.

Сейчас дорожники проводят работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

В тренде
14 ведущих одновременно в прямом эфире: новый рекорд канала "Украина" (видео)

Ранее мы писали, что после аномально теплой ночи в Киеве сегодня днем ожидается тоже очень высокая температура воздуха, как для почти середины зимы. Осадки ожидаются только на западе страны. На остальной территории без осадков.

Реклама

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода дождь туман Украина

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Плюет и хамит России? У Путина поставили на место Соловьева из-за Зеленского
Плюет и хамит России? У Путина поставили на место Соловьева из-за ЗеленскогоПолитика
В Украине дорожает мобильная связь: операторы назвали тарифы
В Украине дорожает мобильная связь: операторы назвали тарифыЭкономика
Ученые выступили против переименования проспекта в Харькове в честь Кернеса
Ученые выступили против переименования проспекта в Харькове в честь КернесаХарьков
Украинцам с января повысят тарифы на холодную воду
Украинцам с января повысят тарифы на холодную водуЖКХ
Под Днепром молодая мать избила до смерти трехлетнего сына
Под Днепром молодая мать избила до смерти трехлетнего сынаДнепр
Не смотрите на курс в обменниках: в Минфине рассказали, что будет с долларом в 2021-м
Не смотрите на курс в обменниках: в Минфине рассказали, что будет с долларом в 2021-мФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять