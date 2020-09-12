Водителей самокатов хотят обязать получать права

В Раде поговаривают о новшествах для владельцев гироскутеров и самокатов

Электросамокаты, гироскутеры и прочие "электротележки" названы их производителями "транспортом последней мили". То есть водитель, застряв в пробке перед пунктом назначения, может вытащить из багажника это чудо техники и добраться до нужного места.

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Но в Украине все несколько иначе. Электросамокаты и гироскутеры появились на дорогах как самостоятельный вид транспорта, способный развивать фантастическую для своего вида скорость. Узрев таких "участников дорожного движения", украинские водители покрываются холодным потом. Ведь маневры такого транспортного средства, учитывая, что их "наездники" в большинстве не знают ПДД, сложно предсказать. А на скорости свыше 40 км/ч электросамокат или гироскутер становятся механизмами повышенной опасности.

Проблема статуса

Одной из главных проблем остается то, что до сих пор не понятно, какой статус в Правилах дорожного движения имеют вышеупомянутые электротележки. Они не являются пешеходами как таковыми, поскольку движутся при помощи колес. Но и назвать велосипедом их тоже нельзя. Ведь согласно п. 1.1 ПДД Украины, велосипедом является малогабаритное транспортное средство, которое движется с помощью мускульного привода. Более того, большинство электротележек нельзя назвать и механическими транспортными средствами, которые прописаны в тех же ПДД. Ведь моторчики гироскутеров и электросамокатов – менее 3 кВт мощности.

Но с определением статуса вопрос решить можно и нужно. Например, еще несколько лет назад ввозимые в Украину электроавтомобили тоже были проблемой. Ведь автомобилем как таковым, согласно украинскому законодательству, тогда являлось транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). И именно такие "механизмы" по закону определялись участниками дорожного движения и пр. Законодателям пришлось постараться, чтобы наша страна не оставалась в арьергарде автоновинок и высоких технологий, поэтому положение об определении автомобиля как транспортного средства с ДВС изменили, узаконив электрокары.

Теперь же пришло время узаконить украинских любителей ездить на электросамокатах и прочем легком электротранспорте. Нардепы приняли в первом чтении законопроект, который устанавливает штрафы для тех, кто с нарушением ПДД передвигается на самокатах и персональном электротранспорте.

Что предлагают

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Как сказано в сравнительной таблице законопроекта, все, кто использует вышеупомянутый транспорт, становятся участниками дорожного движения и в случае нарушения ПДД будут нести ответственность. Все обстоятельства происшествия с участием таких транспортных средств, все так же будет определять следствие.

Но и в данном законопроекте, который, по словам его автора, близок к европейским стандартам, есть определенные нюансы, и они в условиях украинских реалий требуют доработки.

"У законопроекта есть и сторонники, и критики, – рассказала нам его автор нардеп Наталья Пипа. – В данном случае мы не обязывали водителей персонального электротранспорта иметь права, мы предложили то, что они должны считаться участниками движения. В идеале они, конечно, должны ездить как велосипедисты по велодорожкам. Но в случае отсутствия таковой должны придерживаться таких же правил, как и велосипедисты – ездить по обочине проезжей части. Новая инициатива может сподвигнуть развивать в городах инфраструктуру. Это европейская практика, признак цивилизации, забота о безопасности".

На наш вопрос, могут ли в Украине обязать владельцев самокатов и прочего электротранспорта получать права, Наталья Пипа ответила так:

"Я думаю, что это будет следующим этапом. Будем смотреть и предлагать решения".

Что думают эксперты

Полицейские не исключают, что со своей стороны могут одобрить внедрение прав на персональный электротранспорт. Но не на весь. Поскольку тут, как и в случае с любым транспортом, должна быть градация.

"Важна категорийность. Например, ведь есть электроскейты, которые развивают скорость до 15 км/ч, и есть более мощные устройства", – говорит первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В полиции также отметили, что уже есть примеры ДТП с участием персонального электротранспорта, но в целом по стране статистика с участием таких "девайсов" пока не ведется.

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Эксперт в области безопасности дорожного движения Владимир Караваев также считает, что в Украине могут ввести практику выдачи прав тем, кто управляет самокатами.

"Инициатива абсолютная реальная. Для получения таких прав не обязательно посещать автошколу и сдавать экзамен. Возможно, будет достаточно сдачи теста на знание правил дорожного движения. Однозначно ситуация может улучшиться", – считает Караваев.

По оценкам экспертов, в Украине пользуются персональным электротранспортом лишь несколько тысяч человек в крупных областных центрах. Специалисты считают, что если появится тенденция к удешевлению таких средств передвижения, то на дорогах их станет значительно больше. Сейчас цены на самокаты колеблются от 4800 до 35 000 грн.

Ранее стало известно о том, где в Украине можно ездить на гироскутерах.

Также сообщалось, насколько опасен персональный электротранспорт. Подробности – в сюжете.

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