Воды в Крым все меньше – экономить будут на фонтанах

В оккупированном Россией Крыму продолжаются проблемы с водоснабжением, поэтому местные власти решили экономить живительную влагу и распорядились с 1 октября отключить фонтаны. Подконтрольный Кремлю т.наз. "глава" Севастополя Михаил Развожаев поручил составить план действий по экономии.

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Об этом он заявил во время аппаратного совещания, сообщает Крым.Реалии.

Чиновник обосновал решение об отключении фонтанов завершением сезона. При этом власти Севастополя утверждают, что запасов воды в Чернореченском водохранилище пока хватает для бесперебойного обеспечения горожан водой, но главный источник питьевой воды из-за засушливой погоды не пополняется.

"Доложите программу экономии воды – будем ее обсуждать на правительстве либо на отдельном совещании, пока у нас прорабатывается вариант решения вопроса", – добавил Развожаев и поручил составить план первоочередной замены наиболее изношенных труб водовода.

По его словам, надо определить приоритетность, чтобы устранить самые большие потери воды. Он также пообещал, что деньги на коммуникации будут выделены уже в этом году, а не в 2021-м, как планировалось.

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Фото: twitter.com/KrimRt

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров объяснил, зачем оккупантам днепровская вода. По его словам, нынешнему населению полуострова воды хватает, а вот обитателям многоэтажных домов, целые городки которых выстроены вокруг Евпатории, Симферополя и Севастополя, заселенных выходцами из материковой части России – уже нет.

Также напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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