Военнообязанные могут выехать из Украины: список условий

Госпогранслужба обновила правила выезда украинцев за пределы страны, которые военнообязанные. Правила опубликованы в Telegram-канале ведомства.
В чем изменения
- Выезжать из Украины допускается во время военного положения водителями, которые перевозят грузы для нужд ВСУ, других военных формирований, а также населения Украины. Разрешено пересечение границы до 30 дней при наличии соответствующих решений Мининфраструктуры или военных администраций.
- разрешен выезд работников предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают бесперебойную работу железной дороги сроком не более 6 месяцев.
В тоже время, Госпогранслужба имеет право отменять разрешение на выезд в случае ряда нарушений со стороны водителя.
Выезжать можно
Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право выехать из страны имеют мужчины:
- у которых есть удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
- те, у кого есть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;
- на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- у которых есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители, которые воспитывают детей-сирот, или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- кто ухаживает за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут это делать;
- близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.