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В Украине меняют схему учета пропавших без вести военнослужащих

29 ноября, 16:47

Ольга Литвин Ольга Литвин

Список пропавших без вести сокращается, если члены семей соглашаются с результатами экспертизы останков

Фото: УКРІНФОРМ

Фото: УКРІНФОРМ

С марта 2021 года Единый реестр лиц, пропавших без вести, будет вести специальная Комиссия.

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Об этом сообщает УКРІНФОРМ со ссылкой на Наталью Зарецкую, руководителя офиса Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий.

Общий учет пропавших без вести (военных и гражданских) ведет СБУ. Наиболее же полную информацию имеет Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС.

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Технически Единый реестр можно создать и запустить в работу за полгода, если будет предусмотрено соответствующее финансирование, информирует Зарецкая.

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Что касается цифр ВСУ, то военнослужащих, пропавших без вести, сегодня 69. Учитывая случаи, когда идентификация останков состоялась, но родственники не признают этого факта. Такая проблема есть, но каждый случай такого несогласия — своя уникальная история. Количество может колебаться в обе стороны.

Если есть новые данные о пропавших — перечень пополняется. Когда произошла идентификация и члены семей признали результаты экспертизы, то процедуру считают завершенной — и список сокращается.

Ранее мы писали, что у Зеленского обсудили, как искать пропавших без вести на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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