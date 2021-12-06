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Военные парады, флешмобы и концерты. Как в Украине отмечают День ВСУ (обновляется)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
6 декабря, 14:35
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Сегодня исполняется 30 лет, как Вооруженные Силы Украины стоят на защите нашей страны – какие мероприятия организовали в разных городах
В Украине празднуют День ВСУ
В Украине празднуют День ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В разных городах проходят выставки военной техники и флешмобы, военные готовятся к вечерним парадам.

Сайт "Сегодня" узнал, как отмечают праздник в разных городах.

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Киев

В центре Киева вечером пройдет парад. Сейчас идет подготовка – уже закончилась репетиция марша.

Фото PavlovskyNews

Сейчас на площади военные припарковали Хаммеры. Тем временем коммунальные службы чистят площадь от снега.

Фото PavlovskyNews

Одесса

В Одессе в этот день прошел праздничный флешмоб. На Потемкинской лестнице и возле памятника Дюку де Ришелье нацгвардейцы, курсанты Военной академии и представителями канадской операции "UNIFIER" выстроились в символическую цифру "30".

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Фото: Украина без цензуры

Тем временем на Морвокзале военные организовали выставку военной техники.

Фото: Новости Одесса
Фото: Новости Одесса

Все желающие могут посмотреть на ракетные комплексы, броневики, артиллерийские орудия и катера.

Фото: "Думская"

Рядом проходит репетиция – военным вручат награды.

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Фото: Новости Одесса

Посмотреть на вооружение можно до 16:00. На 18:00 запланированы торжественная часть, выступление военного оркестра национального флота, а также группы Pianoбой.

Фото: Новости Одесса

Также ожидают приезд министра обороны Алексея Резникова.

Харьков

Тем временем в Харькове тоже идет подготовка к вечернему параду на площади Свободы с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: Василий Голосный
Фото: Василий Голосный

Мероприятия с участием главы страны начнутся в 18:00.

Также сцену собирают на площади Конституции.

Коротко о ВСУ

Вооруженные силы Украины стоят на защите суверенитета страны, ее территориальной целостности и неприкосновенности.

У ВСУ всего одна задача – сдерживать агрессию в отношении Украины, исходящую со стороны других стран, защищая границы, воздушное и морское пространство. ВСУ формируются за счет военнослужащих по контракту и регулярного призыва. В настоящий момент Украина занимает 19-е место в мире по численности армии и 25-е место по боевой мощи.

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