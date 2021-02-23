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Военных ВСУ готовят к наступлению на городской местности

23 февраля, 04:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украинских военнослужащих учат действовать в разных ситуациях

Подразделения Вооруженных сил Украины проходят подготовку по реагированию в любой возможной обстановке, в том числе для боев в условиях города.

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Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, передает пресс-служба Минобороны.

"Генеральный штаб отрабатывает все планы, все варианты реагирования на обстановку, которая только может быть. Все планы разрабатываются, все планы составляются, все планы соответствующему руководству Минобороны, государства докладываются", – отметил Хомчак.

Он добавил, что с прошлого года украинские боевые воинские части готовят и к наступлению в условиях городской застройки.

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"По наступательным действиям – в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности, потому что это то, к чему мы также должны быть готовы", – рассказал главнокомандующий.

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Напомним, в ответ на увеличение военного присутствия и регулярно проводимые в оккупированном Крыму учения российских военных десантники ВСУ в ближайшее время проведут учения возле админграницы с полуостровом.

Мы также сообщали, что 20 февраля боевики понесли серьезные потери под Горловкой, украинские военные ликвидировали девятерых оккупантов.

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Минобороны город ВСУ наступление Руслан Хомчак
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