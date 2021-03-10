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Военный эксперт подсказал, как Украине ответить на провокацию России на Донбассе

10 марта, 15:02

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Россия хочет создать полноценную военную базу на оккупированных территориях

Поступающие из разных источников сообщения о том, что российские наемники готовятся к наступлению на Донбассе, указывают на то, что Москва намерена возобновить боевые действия на востоке Украины и обвинить в этой провокации Киев, который якобы развернул наступление.

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Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет в своем Telеgram-канале.

По его мнению, целью провокации является не только возобновление полноценных боевых действий на Донбассе (что Кремлю в нынешних внешне- и внутриполитических реалиях только на руку), но и насильственное введение на оккупированные территории т.н. "миротворческих сил".

Иными словами, Россия намерена создать полноценную военную базу ВС РФ на оккупированных территориях на псевдоофициальном уровне, считает военно-политический эксперт.

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Предотвратить такой сценарий Украине вполне по силам, при условии не только молниеносной реакции ВСУ на подобные провокации, но и международного сообщества, без выражения коллективной озабоченности и встревоженности, а посредством оперативных, адекватных и жестких ответных действий на всех уровнях, пишет Александр Коваленко.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил: Россия готовит на Донбассе военную провокацию, рассчитывая на ответ украинских военных, чтобы был повод ввести в ОРДЛО "российских миротворцев".

Также напомним, что разведка Минобороны Украины сообщала: на Донбассе боевики подтягивают силы на передовую.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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Источник: Сегодня

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