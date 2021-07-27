Українська
$ 26,98
31,81
  1. Последние новости Украины

Ущерб на 40 тысяч долларов. Военный прокурор нажился на вещдоках

27 июля 2021 15:35

Суд отправил в тюрьму военного прокурора, кравшего вещдоки. Его поймали еще в 2016 году

Суд признал виновным бывшего прокурора военной прокуратуры Дарницкого гарнизона, который завладел чужим имуществом. Вор в погонах был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Реклама

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Читайте также: Ирина Венедиктова: работа по самоочищению системы продолжается – под Запорожьем прокурор попался на крупной взятке

В Дарницком районном суде города Киева прокуроры полностью доказали вину бывшего коллеги.

Выяснилось, что с апреля по октябрь 2015 года военный прокурор занимался расследованием дела командира одной из воинских частей. В этом деле в качестве вещественных доказательств были 38 800 долларов и 60 500 грн. Они были изъяты у командира во время обыска, но потом пропали – прокурор распорядился ими по своему усмотрению.

Реклама

Читайте также: В Днепропетровской области "исчезли" изъятые при обысках товары. Под подозрением экс-прокурор

В тренде
Коронавирус в Украине. Сколько людей заразилось за сутки и где больше всего
Коронавирус в Украине. Коллаж "Сегодня"

Бывший прокурор получил приговор в виде 7 лет тюрьмы. Также в течение трех лет ему запрещается занимать должности, связанные с выполнением своих прямых служебных обязанностей. Все имущество осужденного будет конфисковано.

Интересно, что статья обвинения (ч. 5 ст. 191 УК Украины) предусматривала срок лишения свободы от 7 до 12 лет. Таким образом прокурор получил самое легкое наказание.

Напомним, что в суд Главная военная прокуратура направила обвинительный акт в отношении бывшего своего коллеги еще в апреле 2016 года.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье на крупной взятке попался экс-прокурор.

Реклама

А во Львове на взятке задержали сотрудника военной академии, который также наладил схему продажи на подпольных АЗС краденого у учебного заведения бензина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и большеЭкономика
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынкеФинансы
Португалия открывает въезд для украинцев: дата
Португалия открывает въезд для украинцев: датаУкраина
Доллар на межбанке пробил ценовое
Доллар на межбанке пробил ценовое "дно": что дальшеФинансы
Сдать и потерять квартиру. Аферисты освоили новые мошеннические схемы
Сдать и потерять квартиру. Аферисты освоили новые мошеннические схемыНедвижимость

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять