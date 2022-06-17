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Военный впервые в истории стал полным кавалером ордена Хмельницкого. История героя Украины

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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17 июня, 15:13
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Всего у майора шесть наград
Майор Кирилл Верес
Майор Кирилл Верес / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский военный, майор Кирилл Верес собрал все государственные награды. Он воюет за Украину уже восемь лет. Сайт "Сегодня" продолжает рассказывать истории героев.

Кирилл Верес пришел на российско-украинскую войну с самого начала. В 2015 году был контрразведчиком СБУ, принимал участие в задержании российских военных ГРУ Александрова и Ерофеева. Их задержание стало прямым доказательством непосредственного участия российских военных в войне против Украины.

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После этого события Верес собирался в отпуск, но получил ранение. После выздоровления он пошел служить в 54 бригаду и там создал К-2 – группу, которая не только уничтожает врага, но и снимает это на видео под музыку.

Дом Кирилла Вереса в Гостомеле частично разрушили российские оккупанты.

Награды

Верес впервые в истории стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого. В мае этого года біл удостоен высшей государственной награды — звания Героя Украины с вручением золотой звезды.

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Всего у него шесть наград:

  • Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (4 апреля 2022)
  • Орден Богдана Хмельницкого I ст. (13 октября 2020)
  • Орден Богдана Хмельницкого II ст. (10 октября 2019)
  • Медаль "За военную службу Украине" (23 августа 2018)
  • Орден Богдана Хмельницкого III ст. (10 апреля 2017)
  • Украинская негосударственная награда орден "Народный Герой Украины" (13 октября 2015)

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал историю подполковника Вооруженных сил Украины Вячеслава Ерко, который героически погиб в воздушном бою с русскими оккупантами.

Также посмертно звание Героя Украины получил 32-летний полковник ГПСУ Виталий Кучерявый, который уничтожил десятки единиц вражеской техники, пленял врагов и спасал собратьев.

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Англичанин отдал жизнь за Украину... Джордан Гетли – бывший британский военный, доброволец, инструктор бойцов ВСУ. В марте покинул армию Великобритании и отправился защищать Украину. Погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов. Джордан - второй британец, отдавший жизнь на этой войне. Ему было 24 года.

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