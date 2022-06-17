Военный впервые в истории стал полным кавалером ордена Хмельницкого. История героя Украины

Украинский военный, майор Кирилл Верес собрал все государственные награды. Он воюет за Украину уже восемь лет. Сайт "Сегодня" продолжает рассказывать истории героев.
Кирилл Верес пришел на российско-украинскую войну с самого начала. В 2015 году был контрразведчиком СБУ, принимал участие в задержании российских военных ГРУ Александрова и Ерофеева. Их задержание стало прямым доказательством непосредственного участия российских военных в войне против Украины.
После этого события Верес собирался в отпуск, но получил ранение. После выздоровления он пошел служить в 54 бригаду и там создал К-2 – группу, которая не только уничтожает врага, но и снимает это на видео под музыку.
Дом Кирилла Вереса в Гостомеле частично разрушили российские оккупанты.
Награды
Верес впервые в истории стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого. В мае этого года біл удостоен высшей государственной награды — звания Героя Украины с вручением золотой звезды.
Всего у него шесть наград:
- Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (4 апреля 2022)
- Орден Богдана Хмельницкого I ст. (13 октября 2020)
- Орден Богдана Хмельницкого II ст. (10 октября 2019)
- Медаль "За военную службу Украине" (23 августа 2018)
- Орден Богдана Хмельницкого III ст. (10 апреля 2017)
- Украинская негосударственная награда орден "Народный Герой Украины" (13 октября 2015)
Ранее сайт "Сегодня" рассказывал историю подполковника Вооруженных сил Украины Вячеслава Ерко, который героически погиб в воздушном бою с русскими оккупантами.
Также посмертно звание Героя Украины получил 32-летний полковник ГПСУ Виталий Кучерявый, который уничтожил десятки единиц вражеской техники, пленял врагов и спасал собратьев.