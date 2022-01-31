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Воевал против Украины. СМИ узнали имя одного из организаторов массовых беспорядков

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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31 января, 17:06
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СМИ уже раскрыли подробности о задержанных организаторах беспорядков в Украине – что о них известно
Копы задержали Юрия Голубана
Копы задержали Юрия Голубана / Фото: Коллаж: Сегодня

Одним из подозреваемых в организации массовых беспорядков в Украине оказался бывший полковник полиции Юрий Голубан. Он ранее воевал в АТО, при этом СМИ писали, что задержанный служил в т. н. "ДНР".

Об этом пишет PavlovskyNews, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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Что известно о Голубане?

Нардеп Игорь Луценко летом 2017 года обвинил полковника в убийстве украинских военных в зоне АТО. СМИ также писали, что Голубан служил в рядах боевиков т. н. "ДНР". Однако в МВД тогда заявили, что полковник Нацполиции будет продолжать свою службу, пока его вину официально не докажут.

Фото: PavlovskyNews

В марте 2017 года Голубан вошел в сессионный зал Верховной Рады вместе с пострадавшими участниками противостояния с нардепом Владимиром Парасюком на блокпосту в Славянске. Пострадавшие блокировали трибуну, и заседание закрыли.

Фото: PavlovskyNews

Следователи сейчас выясняют, в чьих интересах Голубан готовил акцию на 5000 человек под Офисом президента.

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Что известно о подготовке беспорядков?

В Украине группа лиц планировала массовые акции протеста. Их задержали правоохранители. Полиция объявила о задержании 30 января.

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что стало известно правоохранителям. Так, в ходе митингов планировалось, что должна была пролиться кровь "активистов". Кроме того, в центре Киева жгли бы шины и автомобили.

Кровь заготовили заранее, ее бы просто разлили во время акции, но выдавали бы за ранение "активистов". Также к этим "активистам" должны были подойти медики, чтобы якобы оказать помощь. В результате "пострадавших" показали бы в теленовостях.

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