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Воинский учет для украинок: как и куда подавать документы

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
23 декабря, 15:29
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Воинский учет и воинская служба – это совершенно разные вещи
Жительницы Украины обязаны стать на воинский учет. Фото: коллаж "Сегодня"
Жительницы Украины обязаны стать на воинский учет. Фото: коллаж "Сегодня"

Алгоритм постановления украинок на воинский учет ничем не отличается от алгоритма военнообязанного мужчины.

Об этом сообщил начальник киевского областного территориального центра и социальной поддержки, полковник Валерий Куценко на брифинге в четверг, 23 декабря.

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Какой будет алгоритм?

Как рассказал Куценко, этот алгоритм ничем не отличается от алгоритма постановления военнообязанного мужчины.

"То есть женщина военнообязанная, например, бухгалтер, должна сообщить своему руководителю предприятия, затем она должна прийти, написать заявление. Воинский учет и воинская служба – это совершенно разные вещи. Мы планируем это завершить до конца следующего года", – подчеркнул Куценко.

Как стать на учет в военкомат?

Для того, чтобы стать на учет, необходимо обратиться в военный комиссариат с паспортом, приписным (или военным билетом – для учета военнообязанных) и другими документами, что подтверждают основания для смены жительства, окончания вуза и т.д.

Кто должен стать на воинский учет?

В Министерстве обороны дополнительно разъяснили нашумевший приказ № 313 о взятии на воинский учет женщин, имеющих перечисленные в документе специальности.

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Кроме медиков, там указаны библиотекари, бухгалтеры, менеджеры, в том числе и по работе с недвижимостью, маляры и многие другие.

Как уточнили в ведомстве, становиться на учет нужно не только тем женщинам, которые недавно получили специальность, но и тем, кто уже работает. Норма не касается тех, кто младше 18 лет и старше 60.

"До конца года, за оставшуюся неделю, Министерство обороны разработает алгоритм того, как женщины будут становиться на воинский учет, – рассказала нам советник министра обороны Наталья Воронкова. – Хочу опровергнуть то, что это будет в электронном виде. Частично, возможно, будет упрощено, но в военкомат нужно будет явиться", – рассказала Воронкова.

По словам Воронковой, норма касается всех женщин перечисленных в приказе профессий.

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"Все это направлено на консолидацию страны. Например, как в Израиле. Вся страна должна понимать, что делать в случае времени икс. Что касается, например, такой профессии, как библиотекарь, библиотекарь в армии тоже есть".

Когда нужно становиться на воинский учет?

На наш уточняющий вопрос, когда нужно становиться на воинский учет, с января ли, Наталья Воронкова ответила:

"Зарегистрироваться и стать на учет должны на протяжении одного года. Это не означает, что всем нужно срочно бежать в военкомат".

То есть в течение года и работодатели, и люди перечисленных профессий должны озадачиться этим вопросом, а пока не бояться штрафов.

"Это касается и государственных учреждений, и частных", – уточнила Воронкова.

Новый приказ нам прокомментировали и библиотекари.

"Ничего такого в этом нет. Если война – все должны защищать. Нам много лет жить с таким монстром, как РФ, поэтому естественно, что будет как в Израиле", – прокомментировали новую норму в Украинской библиотечной ассоциации.

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