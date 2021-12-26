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Воинский учет для женщин. Будут ли брать беременных и женщин с маленькими детьми

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
26 декабря, 10:45
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Работа по реализации приказа Минобороны будет проводиться до конца 2022 года
Для женщин будет учитываться состояние здоровья
Для женщин будет учитываться состояние здоровья / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство обороны Украины утвердило список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны стать на воинский учет и находиться в нем до 60 лет.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Facebook.

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На воинский учет также должны стать беременные и женщины с малолетними детьми.

"Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет. Как и в случае мужчин, в ТЦК и СП для женщин будут учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства", – говорится в сообщении.

Когда ждать изменения?

В Минобороны добавили, что работа по реализации приказа спланирована до конца 2022 года. На жизни граждан до конца 2022 года эти нормы не отразятся.

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До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений количества военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете.

Какие профессии могут убрать?

Наши источники в Минобороны сообщили, что список женских профессий, перечисленных в нашумевшем приказе о воинском учете, если и будет сокращаться, то очень несущественно.

"Там точно не окажется монахинь и танцовщиц из ночных клубов. Все остальные должны понимать, что воинский учет – это возможность консолидировать страну в случае необходимости. Кроме того, женщины смогут получить базовые навыки по защите себя и своей семьи", – сказали нам в ведомстве.

В свою очередь ситуацию прокомментировали военные эксперты и спрогнозировали, какие специальности с большой долей вероятности будут вычеркнуты из нашумевшего приказа 313.

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"В списке нужно оставить медиков, телефонисток, топографов, гражданских авиадиспетчеров, IT-специалистов, бухгалтеров, делопроизводителей, метрологов, стандартизаторов. То есть оставить нужно всех, кто пригодится в военном деле. Вычеркивать можно журналисток, официантов, отельеров, маляров, штукатуров, библиотекарей", – считает военный эксперт Олег Стариков.

По его мнению, первоначальный список составлялся людьми, не знакомых с понятием мобилизационной подготовки.

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