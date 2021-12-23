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Воинский учет для женщин: когда начнут наказывать за уклонение

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
23 декабря, 15:38
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Есть перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных
Приказ опубликовали 17 декабря / Коллаж "Сегодня"
Приказ опубликовали 17 декабря / Коллаж "Сегодня"

До конца 2022 года женщин не будут наказывать, если они не станут на воинский учет. Административная ответственность не грозит и руководителям предприятий, где они работают.

Об этом сообщает начальник управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Ярослав Горбач, пишет РБК-Украина.

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Подробности

"До конца 2022 года ни один руководитель предприятия или организации, а также сами женщины не будут привлечены к административной ответственности", – сказали на брифинге.

В минобороны отметили, что срок, до которого нужно стать на воинский учет, могут продлить.

Приказ был опубликован 17 декабря. С момента его публикации при принятии на работу работодатели должны проверять у женщин наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.

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Кто должен стать на воинский учет?

В Министерстве обороны дополнительно разъяснили нашумевший приказ № 313 о взятии на воинский учет женщин, имеющих перечисленные в документе специальности.

Кроме медиков, там указаны библиотекари, бухгалтеры, менеджеры, в том числе и по работе с недвижимостью, маляры и многие другие.

Как уточнили в ведомстве, становиться на учет нужно не только тем женщинам, которые недавно получили специальность, но и тем, кто уже работает. Норма не касается тех, кто младше 18 лет и старше 60.

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Ранее мы писали:

  • Минобороны хочет пополнить скамьи нашей армии за счёт женщин. Пользователи соцсетей сегодня активно обсуждают такое решение властей.
  • На фоне тревожных новостей о надвигающейся угрозе со стороны Российской Федерации Минобороны Украины заявило о нововведении: военнообязанные женщины. Как это случилось? И кто это сделал? И главное – зачем?

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