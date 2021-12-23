Воинский учет для женщин: когда начнут наказывать за уклонение

Есть перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных

Приказ опубликовали 17 декабря / Коллаж "Сегодня"

До конца 2022 года женщин не будут наказывать, если они не станут на воинский учет. Административная ответственность не грозит и руководителям предприятий, где они работают.

Об этом сообщает начальник управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Ярослав Горбач, пишет РБК-Украина.

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"До конца 2022 года ни один руководитель предприятия или организации, а также сами женщины не будут привлечены к административной ответственности", – сказали на брифинге.

В минобороны отметили, что срок, до которого нужно стать на воинский учет, могут продлить.

Приказ был опубликован 17 декабря. С момента его публикации при принятии на работу работодатели должны проверять у женщин наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.

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Кто должен стать на воинский учет?

В Министерстве обороны дополнительно разъяснили нашумевший приказ № 313 о взятии на воинский учет женщин, имеющих перечисленные в документе специальности.

Кроме медиков, там указаны библиотекари, бухгалтеры, менеджеры, в том числе и по работе с недвижимостью, маляры и многие другие.

Как уточнили в ведомстве, становиться на учет нужно не только тем женщинам, которые недавно получили специальность, но и тем, кто уже работает. Норма не касается тех, кто младше 18 лет и старше 60.

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